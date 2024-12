V 47. letu starosti umrl trikratni svetovni boksarski prvak

Predsednik WBC Mauricio Sulaiman je v novembru sporočil, da so mehiškemu boksarskemu zvezdniku Israelu Vazquezu, ki so mu v domovini nadeli vzdevek Magnifico, diagnosticirali raka v četrtem stadiju. WBC je boksarske navdušence pozval k donacijam za njegovo zdravljenje in skupno so zbrali več kot 40.000 evrov, preden je Sulaiman ta torek zjutraj sporočil, da je Vazquez bitko z rakom izgubil. Umrl je v Los Angelesu, kjer je živel po upokojitvi.