V Abu Dabiju nokavtiral Dagestance, a sploh ni borec MMA!

Potem ko so posnetki preplavili splet, so se mnogi začeli spraševati, kdo je borec, ki se je brez oklevanja spustil v spopad s številčno močnejšo skupino. Kmalu se je razvedelo, da gre za Sabo Lazishvilija, 21-letnega gruzijskega rokoborca, ki trenira z Dvalishvilijem. Po dostopnih podatkih Lazishvili nima nobenih profesionalnih izkušenj v MMA-ju, temveč se ukvarja predvsem z rokoborbo. Kljub temu je bil njegov odziv med incidentom dovolj opazen, da je pritegnil ogromno pozornosti ljubiteljev borilnih športov.

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Od tri tisoč do skoraj 320 tisoč sledilcev

Kako priljubljeni so postali posnetki, najbolje dokazuje skokovita rast števila njegovih sledilcev na Instagramu. Po podatkih, ki jih navajajo različni portali, je imel Lazishvili pred incidentom nekaj več kot tri tisoč sledilcev, po objavi posnetkov pa je ta številka poskočila na skoraj 320 tisoč! Gre za izjemen porast priljubljenosti v le nekaj dneh, njegovo ime pa se med ljubitelji MMA-ja omenja vse pogosteje.

Se bo preizkusil v MMA-ju?