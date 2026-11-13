V Abu Dabiju nokavtiral Dagestance, a sploh ni borec MMA!

Potem ko so posnetki preplavili splet, so se mnogi začeli spraševati, kdo je borec, ki se je brez oklevanja spustil v spopad s številčno močnejšo skupino.
Kmalu se je razvedelo, da gre za Sabo Lazishvilija, 21-letnega gruzijskega rokoborca, ki trenira z Dvalishvilijem. Po dostopnih podatkih Lazishvili nima nobenih profesionalnih izkušenj v MMA-ju, temveč se ukvarja predvsem z rokoborbo. Kljub temu je bil njegov odziv med incidentom dovolj opazen, da je pritegnil ogromno pozornosti ljubiteljev borilnih športov.
Od tri tisoč do skoraj 320 tisoč sledilcev
Kako priljubljeni so postali posnetki, najbolje dokazuje skokovita rast števila njegovih sledilcev na Instagramu.
Po podatkih, ki jih navajajo različni portali, je imel Lazishvili pred incidentom nekaj več kot tri tisoč sledilcev, po objavi posnetkov pa je ta številka poskočila na skoraj 320 tisoč! Gre za izjemen porast priljubljenosti v le nekaj dneh, njegovo ime pa se med ljubitelji MMA-ja omenja vse pogosteje.
Se bo preizkusil v MMA-ju?
Čeprav je za zdaj povsem predan rokoborbi, je Lazishvilijev odziv med incidentom sprožil ugibanja o morebitnem njegovem prestopu v svet mešanih borilnih veščin.
Gruzijčevo rokoborsko predznanje bi lahko predstavljalo odlično podlago za MMA, vendar za zdaj še ni potrditve, da bi Lazishvili v tem športu načrtoval poklicno kariero.
V vsakem primeru mu je dogodek v Abu Dabiju popolnoma spremenil življenje. Iz razmeroma neznanega rokoborca je postal eno najpogosteje izpostavljenih imen v borilnih krogih, posnetki spopada pa še naprej krožijo po družbenih omrežjih.
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