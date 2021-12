Kosednar: V čast mi je, da se bom v tem športu pomeril kot prvi Slovenec

V zadnjih nekaj letih je boks z golimi pestmi po zaslugi nekaterih organizacij, ki so spisale moderna pravila, postal novodobni šport, ki pa ni zgolj krvavo pretepanje, temveč vsebuje številne prepovedi, omejitve in sistem točkovanja. Najbolj znani organizaciji tega novoustvarjenega športa sta britanski Bare Knuckle Boxing in ameriški Bare Knuckle Fighting Championship, čigar prvaki so večinoma nekdanji profesionalni boksarji in borci mešanih borilnih veščin.

Boks z golimi pestmi sam po sebi ni nič novega, saj je bil to v nekaterih kulturah povsem običajen način reševanja sporov, borba dveh mož z golimi pestmi pa je športna disciplina že vsaj od 17. stoletja, od koder izvirajo prvi zapisi o takšnih spopadih. Uporaba zaščitnih rokavic se je začela šele v drugi polovici 19. stoletja, a kljub temu se je boks z golimi pestmi ohranil predvsem na Britanskem otočju in Ameriki, kjer so prirejali dogodke tega športa vse do začetka prve svetovne vojne.

Pripravljen sem odlično, zadnje dva meseca sem samo boksal, nobenega brcanja, rokoborbe, parterja in podobnega ... Sto-odstotno sem se posvetil boksanju, torej boksarski tehniki, moči in eksplozivnosti. Res je, da sem navajen mma-ja, zato je bilo na začetku precej nenavadno opustiti gibe, ki jih vadim že od otroštva. Pri pripravah na borbo mi je pomagal Andraž Ciuha iz Golden Gloves Gyma, s katerim sva začela sodelovati prav s ciljem iti po zmago na ta dogodek.

Res je, borba bo trajala tri runde po tri minute, pravila so praktično enaka boksarskim, le da sodniki dopuščajo malo več klinča. Glavna razlika pa je, da seveda ni rokavic. Zapestja in palce imamo lahko povite, členki pa morajo biti odprti.

Ja, moja običajna kategorija v mma-ju je velterska, torej do 77 kilogramov, tokrat pa se borim do 75 kilogramov, ampak kot sem rekel, brez težav.

Prijateljski. Povsem drugačen kot takrat. Jaz Vasota spoštujem, on spoštuje mene, oba sva bolj odrasla kot sva bila takrat, ne greva se nekih igric in trash talka (grdega govorjenja op. a.). Paše mi, da je tako, da je Vaso, ki je tipično zaletav, jezikav in provokativen, tokrat spoštljiv.

In to proti staremu znancu. Pred devetimi leti, ko sta se z Bakočevićem pripravljala na obračun v Hali Tivoli, nista bila najbolj prijateljska, kakšen je vajin odnos sedaj?

Niti malo, jaz sem vesel, da se lahko spet borim, da sem se vrnil na Megdan in še posebej vesel sem, ker bom del tega dogodka. Megdan je že organiziral posamezne borbe v boksu z golimi pestmi, a to bo prvi organizirani dogodek, ki bo namenjen zgolj temu 'novemu' športu na področju nekdanje bivše države. V čast mi je, da se bom jaz pomeril kot prvi Slovenec.

Tako je, res sva se dobro ujela, odlično sodelujeva in mislim, da me je odlično pripravil na borbo. Poleg Ciuhe pa sta mi pomagala dolgoletni sparing partner Milan Perišič in trener Gregor Pongrac , ki bosta s Ciuho med borbo v mojem kotu.

Doletela vaju je čast, da se bosta pomerila v glavni borbi večera ...

Ja res je, Vaso je nekakšna zvezda na Balkanu, tudi do mene pa imajo ljudje tu veliko spoštovanja. Dobil sem ogromno sporočil spodbudbe, nekaj iz Slovenije predvsem pa od domačinov, tako da sem vesel, da se jim bom lahko znova pokazal.

V Sloveniji šport še ni poznan širši publiki, meniš, da lahko postane popularen oziroma kaj bi k temu pripomoglo?

Zakaj pa ne ... Na prvo žogo se zdi bare knuckle zelo krut šport, marsikdo bo mislil, da je to samo masaker, a čeprav je borba z golimi pestmi nekaj povsem prvinskega, je to sedaj šport s pravili in ciljem. Mogoče imajo ljudje, ki so že slišali zanj, še neke predsodke, ampak mislim, da bo na Balkanu in upam, da tudi v Sloveniji hitro postal popularen in lahko se zgodi, da bo že jutrišnji dogodek povod za to. Megdan je na primer postal odlična organizacija, kjer dobro skrbijo za borce in za prepoznavnost športa, tako da verjamem, da bodo tudi boks z golimi pestmi dvignili na nek nov nivo.

Mogoče bo pomagala zmaga Slovenca?

Zagotovo, jaz bom dokazal, da sem 'pravi konj za to dirko', a ne bom ničesar npovedoval. To je bare knuckle, lahko se zgpdi marsikaj, vendar mislim, da če ne bo v prvi rundi kakšnega presenečenja, bosta druga in tretja runda pokazali, da sem boljši boksar od Vasota.

To pomeni, da boš v boksu z golimi pestmi ostal ali se vračaš v mešane borilne veščine?

Tega pa še ne vem, načrtov za naprej še nimam, toliko stvari sem že dal skozi, da bom šel korak za korakom ... Sem profesionalec, tako da najprej ta borba, potem pa gremo naprej.