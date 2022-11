V Combate Global tokrat na sporedu zanimiv obračun deklet

Tokrat bo v La Jauli na sporedu šest borb, v zadnji borbi večera pa se bosta pomerili še neporažena Mehičanka Daniela Hernandez, ki v profesionalni karieri beleži tri zmage, in Španka Andrea Meneses, ki ima na kontu štiri zmage. Dekleti na lestvici izzivalk stojita na četrtem in sedmem mestu in bi se z zmago bržkone približali borbi za naslov prvakinje.