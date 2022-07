V Combatejevi kletki se bosta udarila 'Diamant' in 'Matador'

Sicer pa je Combate Global 12 zaznamovala dominantna zmaga Enriqueja 'Baby Bull' Gonzaleza , ki je v glavni borbi večera nokavtiral do takrat še nepremaganega Angela 'Salsa King' Alvareza in se tako utrdil na vrhu Combatejeve lestvice borcev lahke kategorije.

Tokrat se bosta v glavni borbi večera pomerila peresnokategornika Ruben "El Diamante" Lozano in Marcos "El Matador" Bonilla. Lozano v profesionalni karieri beleži devet zmag in šest porazov; zadnji dve borbi je izgubil, zato bo verjetno še toliko bolj lačen zmage. Bonilla pa je sicer v nizu dveh zaporednih zmag, a je njegov karierni izid pet zmag in sedem porazov, zato bi z zmago prišel povsem blizu nevtralnega kariernega rezultata (enako število zmag in porazov). 36-letni Američan se je sicer že štirikrat meril pod okriljem Combateja in ob tem dvakrat zmagal in dvakrat izgubil, za ljubitelje mešanih borilnih veščin pa je verjetno najbolj zanimiv podatek, da je proti njemu med profesionalci debitiral sedaj že nekadnji Bellatorjev prvak AJ McKee mlajši.