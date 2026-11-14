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Borilni športi

V Domžalah se obeta nov spektakel mešanih borilnih veščin

Ljubljana, 14. 11. 2026 21.59 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
J.B.
Domen Drnovšek, Kiril Negru, Luka Podkrajšek, Monika Kučinič in Miha Frlic

Prihodnji konec tedna se v Domžalah obeta nov spektakel mešanih borilnih veščin. Spremljali bomo finalne obračune državnega prvenstva, nato pa sledijo profesionalne borbe najbolj zvenečih imen slovenske MMA scene. Med njimi bo tudi Domen Frlic, ki mu bo po prvem porazu v karieri zdaj nasproti stal izkušeni Brazilec. Borbe boste lahko v prenosu spremljali ekskluzivno na VOYO.

Domen Frlic ni dolgo objokoval junijskega poraza v borbi za naslov prvaka organizacije Brave. "To me ni ganilo niti malo, imel sem to razčiščeno v prvih 10 minutah. To je težka kategorija, vsak udarec mimo glave lahko pomeni konec borbe. Mislim, da ne bo težav na naslednji borbi."

Ta prihaja čez točno teden dni, ko se bo v Domžalah udaril z izkušenim Brazilcem Henriquejem Silvo. Nasprotnik je Brazilec, visok udarjač, težke roke. Ima kar nekaj nokavtov na svojem renomeju, ampak mislim, da ga lahko s hitrostjo in tehniko presenetim.

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Med borcema je kar 14 let razlike, vendar to v kletki ne bo imelo vloge, poudarja Frlic, ki je pred časom pustil službo in se povsem osredotočil na MMA. Med profesionalci je trenutno zbral sedem zmag, a najboljše šele prihaja.

Za težkaša pri 27 letih sem relativno mlad. Ampak mislim, da imamo še veliko let, če le ne bo poškodb, v tem športu. Mislim, da sem bom kot borec samo še bolj razvijal. v Domžalah še zdaleč ne bo edini domači predstavnik. Med profesionalci se bodo predstavili tudi zakonca Drnovšek, Edin Ramdedović in Jan Berus.

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