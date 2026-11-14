V Domžalah se obeta nov spektakel mešanih borilnih veščin

Domen Frlic ni dolgo objokoval junijskega poraza v borbi za naslov prvaka organizacije Brave. "To me ni ganilo niti malo, imel sem to razčiščeno v prvih 10 minutah. To je težka kategorija, vsak udarec mimo glave lahko pomeni konec borbe. Mislim, da ne bo težav na naslednji borbi."

Ta prihaja čez točno teden dni, ko se bo v Domžalah udaril z izkušenim Brazilcem Henriquejem Silvo. Nasprotnik je Brazilec, visok udarjač, težke roke. Ima kar nekaj nokavtov na svojem renomeju, ampak mislim, da ga lahko s hitrostjo in tehniko presenetim.