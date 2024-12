V Gruziji oblasti aretirale in preteple rokoborca z olimpijsko medaljo

OGLAS

Zurab Datunašvili je bil leta 1991 rojen v Gruziji. Rokoborec je sprva zastopal barve Gruzije, osvojil več evropskih prvenstev in pod gruzijsko zastavo sodeloval na olimpijskih igrah. Pozneje je zaradi sporov in domnevnega slabega odnosa z uradniki zapustil gruzijsko rokoborsko zvezo in leta 2020 začel zastopati Srbijo.

Zurab Datunašvili je pod srbsko zastavo na OI v Tokiu leta 2021 osvojil bronasto medaljo. FOTO: Profimedia icon-expand

Kot srbski športnik je dosegel izjemne uspehe, vključno z dvema zlatima medaljama na svetovnih prvenstvih in bronasto medaljo na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021. Zaradi svojih dosežkov je bil leta 2022 razglašen za najboljšega športnika v Srbiji. Nedavno je zaradi zdravstvenih razlogov napovedal svojo upokojitev.

Te dni pa se mudi v rodni deželi, kjer se je udeležil množičnih protestov proti vladi. Večina Gruzijcev naj bi si želela vstopa v EU, gruzijska vlada pa je prekinila pogajanja za članstvo v Evropski uniji do leta 2028. Protesti, ki v Tbilisiju potekajo že več dni, so tudi odziv na obtožbe o nepravilnostih na oktobrskih parlamentarnih volitvah. Demonstranti zahtevajo nove volitve in reforme, ki bi zagotovile proevropsko usmeritev države.

