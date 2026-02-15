V Ljubljani do kolajne še Nika Tomc

Devetnajstletna varovanka Marjana Fabjana je v Ljubljani branila srebro z lanskega tekmovanja. Po prostem prvem krogu je najprej ugnala Italijanko Silvio Pellitteri, nato pa spet Španko Malin Wilson, ki jo je lani ugnala v polfinalu tega tekmovanja in nato v četrtfinalu Linza, kjer je nato z drugim mestom dosegla prvi velik mednarodni uspeh v članski kategoriji.

Nika Tomc FOTO: EJU - Dino Šečić

Tudi dvoboj s Kazahstanko Dano Abdirovo je Nika Tomc dobila z iponom. Zalomilo se je v polfinalu, kjer slovenska reprezentantka ni izničila prednosti Brazilke Sarah Souza. V boju za bron je Tomc obvladovala Britanko Ammi Takahashi, vseeno pa se je po dveh minutah in pol znašla v nevarni situaciji, saj je tekmica že pritisnila Slovenko v končni položaj, iz katerega pa se je Tomc izvila, takoj v naslednjem napadu pa dosegla odločilni met. Prednost je suvereno obdržala do konca.

"Seveda sem zadovoljna s kolajno, če si tretji pa je vedno lahko še boljše. A vesela sem uspeha na domači tekmi. Ta je drugačna od ostalih, saj sem pridejo navijači, sorodnik, prijatelji in ti dajo dodatno energijo," je po tekmi povedala judoistka, ki je prejšnji konec tedna slavila na mladinskem evropskem pokalu v Sarajevu v višji težnostni kategoriji. Ključni borbi sta bili polfinale in boj za bron. "V polfinalu enostavno nisem naredila, kar bi morala. V tekmi za kolajno pa sem bila res že v izgubljenem položaju, a sem se ves čas zavedala, da se lahko rešim. V glavi sem bila prepričana, da ne bom popustila, da se lahko izvijem in to mi je uspelo," je o nastopu še dodala tekmovalka, ki si je že lani želela na evropsko prvenstvo in letos, ko se bodo najboljši aprila tekmovali v Gruziji, je želja enaka.