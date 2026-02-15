Naslovnica
Borilni športi

V Ljubljani do kolajne še Nika Tomc

Ljubljana, 15. 02. 2026 19.09 pred 13 urami 2 min branja 2

Avtor:
STA
Nika Tomc

Slovenski judoisti so na svetovnem pokalu Ljubljana European Open 2026 v Stožicah osvojili tri kolajne. Sobotnemu zlatu Kaje Kajzer in srebru Davida Štarkla je v nedeljo bron v kategoriji do 57 kg dodala še Nika Tomc iz celjskega Sankakuja.

Devetnajstletna varovanka Marjana Fabjana je v Ljubljani branila srebro z lanskega tekmovanja. Po prostem prvem krogu je najprej ugnala Italijanko Silvio Pellitteri, nato pa spet Španko Malin Wilson, ki jo je lani ugnala v polfinalu tega tekmovanja in nato v četrtfinalu Linza, kjer je nato z drugim mestom dosegla prvi velik mednarodni uspeh v članski kategoriji.

Nika Tomc
Nika Tomc
FOTO: EJU - Dino Šečić

Tudi dvoboj s Kazahstanko Dano Abdirovo je Nika Tomc dobila z iponom. Zalomilo se je v polfinalu, kjer slovenska reprezentantka ni izničila prednosti Brazilke Sarah Souza.

V boju za bron je Tomc obvladovala Britanko Ammi Takahashi, vseeno pa se je po dveh minutah in pol znašla v nevarni situaciji, saj je tekmica že pritisnila Slovenko v končni položaj, iz katerega pa se je Tomc izvila, takoj v naslednjem napadu pa dosegla odločilni met. Prednost je suvereno obdržala do konca.

"Seveda sem zadovoljna s kolajno, če si tretji pa je vedno lahko še boljše. A vesela sem uspeha na domači tekmi. Ta je drugačna od ostalih, saj sem pridejo navijači, sorodnik, prijatelji in ti dajo dodatno energijo," je po tekmi povedala judoistka, ki je prejšnji konec tedna slavila na mladinskem evropskem pokalu v Sarajevu v višji težnostni kategoriji.

Ključni borbi sta bili polfinale in boj za bron. "V polfinalu enostavno nisem naredila, kar bi morala. V tekmi za kolajno pa sem bila res že v izgubljenem položaju, a sem se ves čas zavedala, da se lahko rešim. V glavi sem bila prepričana, da ne bom popustila, da se lahko izvijem in to mi je uspelo," je o nastopu še dodala tekmovalka, ki si je že lani želela na evropsko prvenstvo in letos, ko se bodo najboljši aprila tekmovali v Gruziji, je želja enaka.

V isti kategoriji je do repasaža in sedmega mesta prišla tudi judoistka Slovenj Gradca Jevgenija Gajić, njen klubski kolega Nace Herković je sedmo mesto osvojil v moški kategoriji do 81 kg.

Slovenski judoisti bodo sezono nadaljevali čez tri tedne na VN Zgornje Avstrije v Linzu. Tam se bosta ekipi pridružili tudi Metka Lobnik in Kaja Schuster, ki se vračata po poškodbah.

judo nika tomc

Zlata olimpijka Andreja Leški tudi uradno sklenila tekmovalno pot

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Betuul
15. 02. 2026 21.21
👏za Niko Tomc
Odgovori
0 0
oježeš
15. 02. 2026 20.08
Kolikor smo majhna država po številu prebivalcev in koliko zvrst športa gojimo, so naši tekmovalci, športniki presneto dobri. Vsem čestitke, tudi tistim, ki še ne segajo po kolajnah, se pa trudijo biti boljši iz dneva v dan.
Odgovori
0 0
bibaleze
