Žiga Pečnik domačo dvorano Tabor, ki bo v soboto gostila boksarski spektakel, zelo dobro pozna. Tam je namreč leta 2017 osvojil evropski naslov, uspeh pa je pet let kasneje v isti dvorani nagradil z naslovom WAKO Pro svetovnega prvaka. 31-letnika "doma" čaka dvoboj proti Allemu Merdanu. Proti kar 12 let mlajšemu borcu pričakuje težko borbo.

"Neizmerno se veselim boriti v domači dvorani. Do zdaj je bilo vedno vrhunsko. Moj nasprotnik je mlajši, zato pričakujem težko ter intenzivno borbo. Zagotovo je željan dokazovanja, kar vedno obljublja veliko akcije," je povedal Mariborčan.

Poleg intenzivne borbe je obljubil tudi peklensko vzdušje, ki ga bo po njegovem mnenju pričaralo domače občinstvo: "Mislim, da bo noro vzdušje. Na tribunah bo ogromno hrušča. Še v garderobi se bo vse treslo. Publika ti vlije adrenalin in da dodaten zagon, kar borci izredno cenimo," je pred domačim dogodkom še povedal Pečnik.

Kako se bo odrezal v borbi za šampionski pas v kategoriji Full contact do 81 kilogramov, proti 12 let mlajšemu bosansko-hercegovskemu borcu, si boste lahko ogledali v soboto na VOYO. Začnemo ob 19.00.