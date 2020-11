V Pragi hiter konec še za Brolihovo in Marinića

Mlada Patricija Brolih, novinka na članskem evropskem prvenstvu, je izgubila z leto dni starejšo Poljakinjo Beato Pacutpo več kot dveh minutah podaljška, ko je tekmici uspela tehnika za vazari. S tem je slovenska reprezentantka zapravila tudi priložnost za repesaž.

"Zamenjala sem kategorijo, zato tekmice ne poznam, pa tudi sicer je v članski kategoriji težko, saj gre za nivo, ki ga nisem vajena. Danes je bila tekmica boljša, čeprav sem se sama počutila zelo močno. S trenerjem sva sicer pripravila taktiko, a ni se povsem izšlo," je po tekmi povedala Brolihova in se pridružila tistim, ki je potarnala, ker v letošnji sezoni ni težkih skupnih priprav in tekmovanj.

'Razočaranje je veliko'

Za Eneja Marinićapa je bil med težkokategorniki v prvem nastopu usoden 23-letni Finec Martti Puumalainen, ki se je veselil zmage po polovici boja.

"Razočaranje je veliko. Pričakoval sem zmago proti Fincu, kar pa ni šlo skozi. Poznam ga, bila sva sparing partnerja na pripravah, morda je mene ustavilo to, da sem v oktobru 14 dni počival zaradi okužbe z novim koronavirusom," pa je po tekmi razkril Marinić, ki je posebej potarnal nad razmerami za zajezitev širjenja novega koronavirusa, saj sodi med tekmovalce, ki doma tako rekoč nimajo ustreznih partnerjev za vadbo.

Na letošnjem EP je doslej najvišje posegla Andreja Leški, ki je bila v kategoriji do 63 kg peta, Tina Trstenjakje bila v isti kategoriji sedma, sedmo mesto pa je v kategoriji do 70 kg zasedla tudi Anka Pogačnik. Manjka pa kolajna, ki je bila stalnica slovenskih judoistov na prvenstvih stare celine vse od leta 2002 in prvega odličja Celjanke Petre Nareks. Lani je zlato osvojila Klara Apotekar, bronasta pa je bila Maruša Štangar.

K letošnjemu prvenstvu pa velja dodati, da Slovenija v "koronski" sezoni ni nastopala s popolno ekipo in med boljšimi sta doma ostali že omenjena Apotekarjeva ter njena sestra Ana Velenšek, bronasta z olimpijskih iger v Rio de Janeiru.