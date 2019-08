V pričakovanju boksarskega spektakla na VOYO: Campbell izziva Lomačenka

Eden izmed težje pričakovanih obračunov letošnjega leta med Lukeom Campbellom in Vasilom Lomačenkom je vse bliže. V londonski areni O2 se bosta Anglež in favorizirani Ukrajinec udarila pasove svetovnega prvaka lahke kategorije po različicah WBC, WBA in WBO. Prenos sobotnega boksarskega spektakla se bo na VOYO začel ob 20. uri.

Boks: Vasiliy Lomachenko vs Luke Campbell Svetovni prvak lahke kategorije po različicah WBC, WBA in WBO Vasil Lomačenko poraza ne pozna že skoraj pet let, ko ga je v drugi profesionalni borbi premagal Orlando Salido. Od takrat je nanizal dvanajst zmag, deset jih je zaključil predčasno. Njegov niz nepremagljivosti bo nocoj v sloviti londonski areni poskušal prekiniti domači boksar Luke Campbell, ki je v 22 obračunih moral premoč nasprotniku priznati zgolj dvakrat. Campbell, ki sicer prihaja iz mesta Kingston upon Hull, ki je od Londona oddaljeno slabih 300 kilometrov, si lahko obeta bučno podporo občinstva. V njegovo korist govorita tudi podatka, da ima pred Ukrajincem tako višinsko prednost (175 cm proti 170 cm) kot tudi prednost "dosega" (180 cm proti 166 cm).