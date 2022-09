V ring bosta stopila Andy Ruiz in Luis Ortiz

Andy Ruiz mlajši , ki v profesionalni karieri ob le dveh porazih beleži že 34 zmag (od tega 22 z nokavtom), je decembra 2019 šokiral svet in nokavtiral Anthonyja Joshuo ter posledično osvojil naslove svetovnega prvaka po različicah WBA, IBF, WBO in IBO. Takrat je Američan mehiških korenin pokazal, česa je sposoben: hitrosti, moči in odlične kombinacije udarcev, ki so bili zadnje, kar je laični gledalec boksa lahko pričakoval ob pogledu na Ruizovo ne ravno najbolj atletsko postavo, a je vsem zaprl usta.

Po uspehu kariere pa je t. i. 'Uničevalec' zaspal na lovorikah in se na povratni obračun z Britancem slabo pripravil ter po le pol leta izgubil šampionske pasove. Nekdanji prvak je nato povsem spremenil življenjski slog in začel trenirati pod Eddyjem Reynosom (trenerjem Saula 'Canela' Alvareza). Po letu in pol premora se je v ring uspešno vrnil in po težavah v drugi rundi premagal Chrisa Arreolo. Sedaj pa 32-letnika, ki z Reynosom ne sodeluje več, temveč trenira pod vodstvom Alfreda Osune, čaka precej težje delo: kubanski veteran Luis Ortiz. 43-letni Kubanec s kariernim izidom 33 zmag (od tega 28 z nokavtom) in dva poraza je bil dolga leta strašljiv član težke kategorije, vendar se mu velike sanje niso uresničile. Marca 2018 se je namreč za naslov prvaka organizacije WBC pomeril z Deontayem Wilderjem in izgubil po desetih rundah, leto in pol kasneje pa se je z 'Bronze Bomberjem' pomeril še enkrat in izgubil še tri runde hitreje. A to sta tudi edina poraza v Ortizovi dolgi karieri. Po drugem porazu se je pobral s prepričljivima zmagama proti Alexandru Floresu in Charlesu Martinu, in čeprav je bil sploh v boju s slednjim Ortiz že vidno počasen in ni dobro sprejemal udarcev, je pokazal, da ima v rokah še nekaj dinamita.