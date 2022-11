V ring bosta stopila neporaženi Kubanec in Kazahstanec

"Verjetno je najtežji nasprotnik, s katerim sem se srečal. Pomeril se je z nekaj res dobrimi evropskimi borci in dobro se zavedam, kako močan je. Vendar sem tu počutim, kot doma in pripravljen sem, da svojim oboževalcem priredim odličen šov," je pred borbo optimističen Morell, ki je o nasprotniku povedal še: "Mislim, da ni moj najnevarnejši nasprotnik, vendar ga ne podcenjujem. Vsak borec je nevaren in do sem je prilezel z razlogom. Dobro se je boril in dobival nokavte, a jaz se soočam s tem izzivom kot z vsakim drugim." Kubanec, ki je šest izmed sedmih kariernih zmag dosegel z nokavtom., se zaveda izziva, ki ga čaka: "Vem, da ima Kazahstan dolgo zgodovino odličnih borcev, vendar prihajam s Kube, ki ima prav tako dolgo zgodovino odličnih borcev in nameravam spoštovati to, " a se hkrati že spogleduje z morebitnim spopadom z Davidom Benavidezom , ki je letošnjega maja postal začasni prvak super sredje kategorije organizacije WBC: "Moj cilj je, da se borim z Davidom Benavidezom. Pravi, da se nihče noče pomeriti z njim, ampak tukaj sem. Pripravljen sem na borbo."

Podoben načrt ima tudi šest let starejši Jerbosinuli. "Načrt je ustaviti Davida Morrella in ta načrt bom uresničil. Je dober borec iz kubanske boksarske šole. Ima odlične sposobnosti in spoštujem ga kot borca in športnika. A sem potomec nomadskih bojevnikov. Ne bojimo se nobenih izzivov. Hočem pas in ni pomembno, če se bova borila v njegovem domačem kraju."

"Osredotočen sem na Morrella. Biti neporažen še ne pomeni ničesar. Gre za to, s kom se boriš. Ne zdi se mi, da so bili ljudje, s katerimi se je boril Morrell, kaj posebnega," je še dodal Kazahstanec, ki bi se poleg z Benavidezom nekoč rad pomeril tudi z nespornim kraljem super srednje kategorije: "Vsi se želijo boriti s Canelom Alvarezom. Po Morrellu, bi se rad najprej pomeril z Davidom Benavidezom. Želim se dokazati in se nato tudi boriti s Canelom."