V ring se pri 42 letih vrača Manny Pacquiao, namesto Spenca vskočil Ugas

"Sem bojevnik in komaj čakam to soboto (borba bo v soboto po ameriškem času, op. p.). To bo moja največja in najpomembnejša borba moje kariere," je zapisal kubanski boksar na družbenih omrežjih. "Za razliko od ostalih boksarjev, ki so nesrečni, protestirajo in kličejo po velikih borbah, sem jaz trdo delal in nikoli nisem pričakoval, da sem vreden česar koli. Ta izjemna borba je prišla v mojo kariero in po njej nisem nikoli spraševal. Prišla je prek Boga," je še zapisal Ugas, sicer dobitnik bronaste olimpijske medalje v Pekingu leta 2008. 35-letni Kubanec že vrsto let domuje v ZDA, natančneje v Miamiju, v svoji karieri pa je na 30 dosedanjih dvobojih med poklicnimi boksarji 26-krat zmagal in štirikrat izgubil.