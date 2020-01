V ring z Mayweatherjem še Nurmagomedov: '11 rund boksa in ena runda mešanih borilnih veščin'

Boksarske legende so pohvalile McGregorjeve boksarske veščine, kljub temu to ni bilo dovolj za zmago nad Američanom.

In brez dvoma bi ob obračunu Mayweatherja s Habibom Nurmagomedovom padale navadnim smrtnikom nepredstavljive vsote. Dagestančev oče je priznal, da ne bi imel nič proti, če bi se njegov sin pomeril s slovitim Američanom in ob tem predstavil pogoje, v katerih bo njegova stran privolila v borbo.

"Mayweatherjeva statistika beleži 50 zmag in nič porazov. Je eden največjih boksarjev svojega časa in ne dvomim, da se želi pomeriti s šampionom, ki tako kot on še ne pozna poraza. Habib nima nič proti, a najprej je na vrsti borba s Fergusonom. Kot sem poudaril že tolikokrat: počakajte, da končamo s Tonyjem, potem se bomo posvetili treningom z ekipoVasilija Lomačenka in zatem sledi boksarski obračun. Izberite dan, kraj, karkoli. Imam le en pogoj: 11 rund boksa in ena runda mešanih borilnih veščin. Mi pristanemo na 11 rund proti najboljšemu boksarju, zakaj ne bi se on strinjal z rundo po pravilih MMA," se je v pogovoru za TASS.ru spraševal Abdulmanap Nurmagomedov, ki ima glavno vlogo pri sprejemanju odločitev o sinovi prihodnosti.

Mayweather pa trenutno ne razmišlja o borbi s Habibom, ob zadnji zmagi McGregorja je namreč sledilce na Instagramu podražil z najavo revanše z Ircem: