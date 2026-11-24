Red Zone Fight Night je nastal z namenom povezovanja gospodarstva, športa in dobrodelnosti ter ustvarjanja novih priložnosti za perspektivne športnike. "Šport nas uči, da ne smemo nikoli obupati, šport nas uči, da moramo vztrajati," je poudaril ustanovitelj projekta Besart Januzaj in pojasnil, da želi s projektom povezati podjetja tako s športniki kot z dobrodelnimi organizacijami, ki potrebujejo finančno podporo.

Organizatorji so pri izboru prejemnikov dobrodelnih sredstev posebno pozornost namenili lokalnemu okolju in organizacijam, ki s svojim delovanjem prispevajo k skupnosti v podravski regiji. Projekt podpira tudi nekdanji svetovni prvak v boksu Dejan Zavec , ki je izpostavil pomen takšnih dogodkov za razvoj slovenskega borilnega športa. Ob tem je poudaril, da na Štajerskem že nekaj časa ni bilo večjega boksarskega dogodka, zato v sobotnem večeru vidi pomembno priložnost za domače borce.

V glavni borbi večera se bo slovenski boksar Djelon Januzaj pomeril s Hrvatom Abelom Pešutom za naslov IBO Continental v kategoriji nad 91 kilogramov. Januzaj je na novinarski konferenci povedal, da je za njim 10 tednov intenzivnih priprav in da se pred dvobojem počuti odlično. Nastop pred domačim občinstvom mu predstavlja predvsem dodatno motivacijo, njegov cilj pa je osvojiti naslov in razveseliti mariborsko publiko.

Za naslov prvaka se bo pomeril tudi Žiga Pečnik, ki mu bo nasproti stal Allem Merdan iz Bosne in Hercegovine. Pečnik se v dvorano Tabor vrača z željo, da pred domačim občinstvom ponovi uspeh, ki ga je v tej dvorani že dosegel. Za tretji naslov se bo slovenski borec Žiga Zagoranski pomeril z Italijanom Mattio Amatuzijem.