'V razprodanih Stožicah bom za 40. rojstni dan nokavtiral Kito'

V Ljubljani mu bo nasproti stal pet let starejši Michal Kita , ki ga Miran Fabjan opisuje kot izjemnega borca. "Ni lahek nasprotnik, je zelo izkušen. Ima ogromno borb v KSW-ju, tako da gre za vrhunskega borca, ki je nekoliko v letih, ampak tudi sam nisem najmlajši. Je zadržan fant, ne vem, kako se bo odzval na moj pritisk. Odpisali ne bomo nobenega, potrebno se je maksimalno skoncentrirati in na treningih dati vse od sebe. Verjamem, da bom borbo dobil že pred samim začetkom, v dvorani pa ga bom za svoj 40. rojstni dan le še nokavtiral. V Stožicah bo 12.000 ljudi čakalo SloRockyja v najboljši izvedbi in 12.000 ljudi bo po koncu dogodka komaj čakalo naslednjega," je uvodoma povedal Fabjan.

Poleg tega so v Zadru razglasili, da je slovenska organizacija VFN združila moči z organizacijo FNC. "Vesel sem za Nejca (Nejc Preložnik, nekdanji predsednik VFN-ja in novi vodja FNC Knockout, op. a.), je pa malo grenkega priokusa, ker sem si želel kariero zaključiti pri Valhalli, kjer sem začel. Bo pa Nejc zdaj na vseh mojih dogodkih, postal je del FNC-ja, tako da sem vesel, saj je bila Valhalla velik faktor za razvoj slovenskega MMA-ja. FNC je največ, kar ponuja regionalni MMA. Nobena organizacija, ki je obstajala v preteklosti, se s tem ne more meriti. Vsak, ki je kadarkoli gledal MMA, pozna FNC in ve, kaj prinaša, predvsem takrat, ko je prisoten SloRocky. To bo fenomenalen večer, poln akcije in nokavtov, v razprodanih Stožicah," je še dodal Fabjan, ki verjame, da še ni dosegel vrhunca svoje kariere.