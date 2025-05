V tretje gre rado: Parnasse in Ziolkowski za naslov prvaka

Salahdine Parnasse in Marian Ziolkowski bi se prvič morala pomeriti novembra 2022 na KSW 76, a se je zaradi poškodbe Poljaka, ki je bil takrat prvak lahke kategorije, to ni zgodilo. Parnasse, ki je imel takrat že v lasti šampionski pas KSW-jeve persene kategorije, se je zato takrat boril za naslov začasnega prvaka lahke kategorije in ga tudi osvojil. Prvaka bi se morala nato za združitev naslov pomeriti junija 2023, a se tudi to ni zgodilo, saj se je Ziolkowski poškodoval tik pred borbo na ogrevanju in Parnasse je posledično avtomatsko postal nesporni prvak lahke kategorije.