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Borilni športi

V Zagrebu na delu "vikingi" z našim Benjaminom Ajdom

Zagreb, 26. 09. 2026 15.55 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
T.V.
Benjamin Ajd

Na VOYO lahko v živo spremljate prenos finalnih in super borb borilnega dogodka FNC Vikings 3. V telovadnici ATT v Zagrebu bo nastopil tudi slovenski borec Benjamin Ajd, ki se bo udaril z do zdaj neporaženim Črnogorcem Nikolo Toskovićem.

Prenos vseh borb lahko spremljate na VOYO: https://voyo.si/?scrollSection=live_streams

Seznam borb FNC Vikings 3:

Francesco Calandra (Ita) – Danijel Grbić (Srb) – finale bantamske kategorije

Daniel Illes (Svk) – Renat Bieliaiev (Ukr) – finale peresne kategorije

Ermal Berisha (Kos) – Uliby Gadzhiyev (Avt) – finale lahke kategorije

Rachim Isaev (Avt) Moseke Becke (Kam) – finale velterske kategorije

Bohdan Bohodiuk (Ukr) – Kea Regisford (Stv) – finale poltežke kategorije

Benjamin Ajd (Slo) – Nikola Tosković (ČG)

Magomed Mirzaev (Rus) – Martin Čečil (Svk)

Akos Denes (Madž) – Mykola Kazachynskyi (Ukr)

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voyo benjamin ajd fnc vikings 3

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