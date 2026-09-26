V Zagrebu na delu "vikingi" z našim Benjaminom Ajdom

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Seznam borb FNC Vikings 3:
Francesco Calandra (Ita) – Danijel Grbić (Srb) – finale bantamske kategorije
Daniel Illes (Svk) – Renat Bieliaiev (Ukr) – finale peresne kategorije
Ermal Berisha (Kos) – Uliby Gadzhiyev (Avt) – finale lahke kategorije
Rachim Isaev (Avt) – Moseke Becke (Kam) – finale velterske kategorije
Bohdan Bohodiuk (Ukr) – Kea Regisford (Stv) – finale poltežke kategorije
Benjamin Ajd (Slo) – Nikola Tosković (ČG)
Magomed Mirzaev (Rus) – Martin Čečil (Svk)
Akos Denes (Madž) – Mykola Kazachynskyi (Ukr)
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