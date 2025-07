V ZDA priprt nekdanji mehiški boksarski šampion

Boksarjev odvetnik je za ameriško agencijo AP povedal, da je policija Chaveza priprla pred hišo v Los Angelesu, v ponedeljek pa bo moral Mehičan pred sodnika.

"V času vlade Donalda Trumpa ni nihče nad zakonom, tudi svetovno znani športniki ne. Naše sporočilo vsem pripadnikom kartelov je: našli vas bomo in morate računati na posledice. Časi nebrzdanega nasilja kartelov so mimo," so na omrežju X zapisali pri ministrstvu za domovinsko varnost.

Pripadniki urada ICE, ki je v ZDA zadolžen tudi za prijetje in izgon ilegalnih migrantov, so 30-letnega Chaveza priprli le nekaj dni po porazu na ekshibicijskem dvoboju proti Jaku Paulu v Anaheimu.

Uradni razlog za priprtje je po pisanju AP dejstvo, da je Chavezu februarja 2024 potekel turistični vizum za ZDA. Boksar je 2. aprila lani po poroki z ameriško državljanko sicer zaprosil za zeleno karto, ki bi mu omogočila bivanje v ZDA, a je še ni prejel.

Bolj problematične so obtožbe iz Mehike, kjer je zanj izdan nalog za aretacijo zaradi domnevne vpletenosti v organiziran kriminal, preprodajo orožja in razstreliva. Boksarjev odvetnik v zvezi s tem ni dajal izjav.

Očitno pa so podatki znani tudi v ZDA, saj je imigracijski urad boksarja že lani označil za "veliko grožnjo javni varnosti". Kljub temu je 4. januarja lahko vstopil v državo.