Pacquiao znova svetovni velterski prvak

Manny Pacquiao in Keith Thurman

Izkušeni Filipinec Manny Pacquiao, ki velja za enega najbolje plačanih športnikov vseh časov z osvojenimi nagradami v vrednosti skoraj 200 milijonov evrov, je do zmage proti 10 let mlajšemu nasprotniku prišel po točkah po 12 razburljivih rundah. Dvoboj je bolj ali manj nadzoroval od samega začetka,Keitha Thurmana za hip tudi spravil na tla že v prvi rundi, na koncu pa sta mu zmago s 115:112 prisodila dva sodnika, tretji pa je bil s 113:114 za Američana. "To je bilo zabavno. Moj nasprotnik je dober borec, je izredno močan," je dejal v prvi izjavi po borbi, pri tem pa napovedal, da se ne namerava upokojiti. Naslednjič naj bi tako stopil v ring prihodnje leto.

Pacquiao, ki je v svoji domovini zvezni senator, je bil doslej nosilec rednega naslova svetovnega prvaka WBA v velterski kategoriji, Thurman pa tako imenovanega absolutnega super svetovnega naslova.

Za legendarnega filipinskega boksarja, ki je leta 2008 prvič postal svetovni prvak v velterskem razredu, je to 62 zmaga v poklicni karieri, pri čemer jih je kar 39 zmagal z nokavtov. Ob tem je še dvakrat remiziral, sedemkrat pa je bil poražen.