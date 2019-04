V ŽIVO na VOYO: Khan in Crawford v boju za naslov prvaka

Craford vs Khan

Američan Terence Crawford (34-0-0, 25 KOs) brani naslov svetovnega prvaka WBO v velterski kategoriji proti Britancu Amirju Khanu (33-4-0, 20 KOs) v sloviti newyorški dvorani Madison Square Garden. Še nepremagani 31-letni Crawford ima izjemno statistiko in favorit, medtem ko se Kahn želi vrniti na pota stare slave in zasesti WBO prestol v velter kategoriji.

Boksarski večer iz New Yorka v živo od 3. ure zjutraj prenašamo na VOYO, na sporedu so štiri borbe, vrhunec pa brez dvoma obračun Crawforda in Khana.

Razpored borb v MSG:

Felix Verdejo - Bryna Vasquez

Shakur Stevenson - Christopher Diaz

Teofimo Lopez - Edis Tatli

Terence Crawford - Amir Khan