V ŽIVO NA VOYO: Kdo se bo smejal zadnji: McGregor ali Cerrone?

Mojster mešanih borilnih veščin Conor McGregor bo po 15 mesecih ponovno stopil v kletko. Če je Irec zadnje mesece časopise polnil predvsem s številnimi incidenti in seansami na sodišču, pa se bo tokrat imel priložnost dokazati v oktagonu.

Nasproti mu bo stal 'Kavboj' Donald Cerrone, prva Irčeva ovira na poti do vrha. Nedolgo nazaj je namreč McGregor zagotovil, da je bilo ponočevanja dovolj in da bo storil vse, da se vrne na sam borilni vrh.

Spremljajte borilno poslastico na VOYO.

Spored borb:

Conor McGregor vs. Donald Cerrone

Holly Holm vs. Raquel Pennington

Maurice Greene vs. Aleksei Oleinik

Brian Kelleher vs. Ode Osbourne

Diego Ferreira vs. Anthony Pettis