V ŽIVO na VOYO: Maia in Askren v boj za prestiž v Singapurju

Ljubitelji borilnih veščin si obetajo pravo poslastico medDemianom Maioin Benom Eskrenom. Slednji bo imel v oktagonu popravni izpit po bolečem julijskem porazu, šest let starejši Maia pa želi dokazati, da še vedno spada med najboljše borce v velterski kategoriji. Izkušeni 41-letni Brazilec Maia ima na svoji strani tudi izdatne izkušnje in predvsem željo se vrniti na vrh velterske kategorije. Askren pa v svojem slogu obljublja, da do tekmeca ne bo nežen.