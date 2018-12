Holloway uničil Ortego na UFC 231

Havajčan, ki je imel v zadnjem letu še nepojasnene zdravstvene težave, je bil od prve runde v svoje elementu, njegovi udarci so bili neubranljivi, s hitrostjo in natančnostjo pa je vse do čerte runde uničeval še neporaženega Američana. Hollaway je bil razred zase, v tretji rundi se je njegov nasprotnik vrnil v borbo, zadal nekaj hudih udarce, toda to je bilo premalo s strani Ortege, da bi v Kanadi presenetil neverjetnega prvaka.

Po koncu četrte runde, v kateri je bil Ortega povsem nemočen, udarci so se vrstili eden za drugim, je bil njegov obraz že toliko poškodovan (oteklina pod levim očesom), da je glavni zdravnik prekinil dvoboj.

Hollaway je z 20 karierno zmago prekinil neverjeten niz neporaženosti Ortege.

Jedrzejczyk naletela na mino imenovana Ševčenko