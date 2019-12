V ŽIVO NA VOYO: Začetek borilnega spektakla v Riadu

Le peščica največjih boksarskih imen je uspela po izgubljenih naslovih svetovnega prvaka te spet pridobiti nazaj. Če bi Anthonyju Joshui to danes uspelo, bi se pridružil velikanom boksa kot so Muhammad Ali, Lennox Lewis in Evander Holyfield.

Andy Ruiz je po zmagi v newyorški dvorani Madison Square Garden dodobra premešal karte v boksarskem svetu, Joshua pa ima po šestih mesecih priložnost, da se ponovni vrne na piedestal boksa.

Spored borb:

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz Jr.

Michael Hunter vs. Alexander Povetkin

Filip Hrgovic vs. Eric Molina

Dillian Whyte vs. Mariusz Watch

Scott Quigg vs. Jono Carroll