Valdez optimističen: Ne računam na 'pomoč korone', a verjamem v svoj boks

V domovini omenjenega dvojca so seveda zelo ponosni na svoja predstavnika v svetu boksa, a na koncu se bo zmage veselil le eden od njiju. Bo to aktualni svetovni prvak v superperesni kategoriji različice WBC Miguel Berchelt ali njegov izzivalec in obenem rojak Oscar Valdez?

Mnogi analitiki in strokovnjaki so se v zadnjih dneh pozabavali z zgodovino dvobojev obeh borcev in ugotovili, da vlogo favorita sicer pripisujejo Bercheltu, a ne gre nikakor vnaprej odpisati leto dni starejšega Valdeza, ki je v preteklosti večkrat pokazal, česa vsega je sposoben. V Mehiki že nestrpno čakajo na dvoboj leta 2021, ki bo med drugim odgovoril na vprašanje, koliko moči je nedavna okužba z novim koronavirusom vzela aktualnemu svetovnemu prvaku. Čeprav tega ne izpostavlja v javnosti, pa se izzivalec Valdez dobro zaveda velike priložnosti, ki se mu ponuja. "Moja največja želja je 'umreti pokončno' po koncu dvoboja. Ne želim oditi iz ringa, ne da bi vedel, da sem v vsaki sekundi dvoboja dal čisto vse od sebe. Zavedam se, kdo bo stal na nasprotni strani, a v Las Vegas sem pripotoval v odlični formi," je novinarju ameriškega ESPN-ja zaupal 30-letni Oscar Valdez, sicer večkratni svetovni prvak peresne kategorije po različici WBO.

Po ozdravitvi treniral 'kot nor'

Že sam podatek, da Valdez v svoji dozdajšnji profesionalni karieri še ne pozna poraza (ob 28 zmagah), dovolj zgovorno priča o tem, kako zahtevno delo čaka Berchelta v lasvegaški MGM Grand Areni. "Mnogi so prepričani, da mi je okužba s koronavirusom vzela precej moči, a verjemite mi, da sem v zadnjih tednih in mesecih treniral kot nor. Vsem svojim rojakom in sorodnikom v Mehiki želim pokazati, da sem v življenjski formi. Ne bojim se novega izziva, ki bo pokazal, kdo je kdo v svetu boksa. Svojega naslednjega nasprotnika zelo spoštujem, a na tej točki se vse konča. Verjamem v novo zmago," Valdezu jasno sporoča aktualni prvak, ki bo lovil svojo 17. zaporedno zmago.