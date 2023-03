Valhalla Fight Night bo prvič gostoval v Mariboru

Pred borilnim dogodkom VFN 6 pa je Preložnik oznanil še eno novico, ki bo močno vplivala na prihodnost slovenskih mešanih borilnih veščin. V Bližnji prihodnosti bodo pri VFN-ju namreč začeli z organizacijo amaterskih MMA turnirjev, poimenovanih VFN Vikings. "To je ena največjih novic v zgodovini slovenskega MMA-ja. Gre za amaterske turnirje, ki bodo potekali štirikrat letno. Ideja je zasnovana na tem, da se proizvede čim več borcev, da lahko razvijemo mlade borce, da lahko pri nas naredijo tudi po 20, 30 amaterskih borb, preden se odločijo za profesionalno kariero. To je ključni del, ki nam je manjkal, da bi lahko konkurirali ostali Evropi," je o novosti na slovenski MMA sceni povedal Preložnik in o premierni sezoni dejal še: "Prijave bodo proste narave, dogodki bodo potekali štirikrat letno, in sicer dva pomladi in dva jeseni. V prvi sezoni bomo organizirali tri dogodke, maja bo prvi in potem jeseni sledita še dva."

Prvo ime dogodka Valhalla Fight Night 6 bo domači borec Tadej Dajčman , ki se je v zadnjih letih uveljavil tudi v Evropi, tokrat pa se bo prvič po letu 2019 pomeril pred domačim občinstvom. "Mislim, da si vsak borec želi, da doseže nekaj takega. Boriti se pred domačimi ljudmi predstavlja nek dodaten pritisk, a hkrati tudi dodatno motivacijo, saj lahko slišiš njihovo dretje, navijanje in to je po mojem nekaj najlepšega," je pred borbo prepričan 26-letni borec. Dajčman se je sicer že meril pod okriljem VFN-ja, nazadnje novembra 2019, ko je vpisal drugo profesionalno zmago v karieri: "V štartu kariere sem imel priložnost preizkusiti se na Valhalli, kar mi je bilo super, da sem lahko sploh naredil prve borbe in začel s kariero."

Dajčmanov nasprotnik bo nekaj let starejši Romun Mihai Simion , ki ima pod pasom štiri zmage in en poraz . "Vemo, da ima črn pas v jiu-jitsuju in judu, tako da bo verjetno želel izsiliti borbo na tleh. Jaz mu tega ne bom dovolil in oddelal bom borbo tako, kot znam." "18 let sem treniral karate, tam je veliko poskakovanja. Začel sem pri dveh, treh letih, torej z malo kilogrami, tako da so mi od takrat kilogrami rasli, gibanje pa je ostalo. Mogoče ni več čisto karate gibanje, vseeno pa imam drugačno gibanje kot ostali težkaši," je o svojem slogu, ki ni tipičen za človeka, ki tehta približno 120 kilogramov, povedal še Dajčman.

Še en domači borec v težki kategoriji, ki ga bomo lahko videlu na delu v dvorani Tabor, pa je Miran Fabjan, ki se po skoraj 15 letih vrača v mešane borilne veščine. "Moj prvi izlet v mešane borilne veščine je bil videti tako, da so me fantje poklicali in sem se šel borit brez nekega resnega treninga v parterju. Videl sem, da brez tega ne bo šlo, ampak ker v bližini nisem imel možnosti treniranja borbe na tleh, sem pozabil na MMA. Potem pa sem približno dve leti nazaj začel trenirati brazilski jiu-jitsu, ki mi je hitro postal všeč. In potem me je lani kontaktiral Nejc, če bi se boril, pa je nekako takrat vse skupaj padlo v vodo. Potem pa mi je spet pisal za ta dogodek in sem sprejel, čeprav mi je bilo vmes že dvakrat žal ... Ampak sem vseeno stisnil in treniral."

"Treniral sem z mladimi fanti, ki so živali, in videl, da v bistvu nas, starih, borilni šport ne rabi več. Ampak vseeno sem se pripravil in v petek, ko bom slišal svojo glasbo in nasprotnika, ki čaka v ringu, bom imel v glavi samo, kako ga eliminirati. Tako da vsi, ki si želite videti slovenskega Rockyja v vsem svojem sijaju, pridite v petek v Maribor," je o pripravi na šele tretjo profesionalno borbo v mešanih borilnih veščinah v sicer bogati karieri povedal 37-letnik iz Branika.