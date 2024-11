Valhallini borci se bodo tokrat merili v Ljutomeru

Slovenska organizacija mešanih borilnih veščin Valhalla Fight Night se ne ustavlja. Manj kot mesec dni po jubilejnem dogodku VFN 10 bo na sporedu že sedmi Valhallin amaterski turnir, na katerem se bodo predstavili obetavni slovenski in tudi tuji borci. 'Vikingi' bodo to soboto gostovali v Ljutomeru, kjer se bo v glavni borbi večera domači as Blaž Emeršič meril proti vseprisotnemu hrvaškemu borcu Patriku Biliću. Finale turnirja in superborbe si boste lahko v soboto ob 20.00 v živo ogledali na VOYO.

Po letu in pol in turnirjih v Celju (kjer so se Vikingi merili dvakrat), Novi Gorici, Trbovljah, na Prevaljah in v Škofji Loki se Valhalla Fight Night podaja v še eno mesto, kjer so mešane borilne veščine vse bolj popularne. To je Ljutomer, kjer se v tamkajšnjem Kickboxing klubu Pomurje kali vse več MMA borcev. Eden izmed prvih, ki se je odločil za prestop v mešane borilne veščine, je nekdanji judoist Blaž Emeršič, ki je lani debitiral pod okriljem Valhalle in hitro postal eden najbolj obetavnih mladih borcev. Po nastopih na VFN Vikings 3 in 4 je maja letos nekdanji državni prvak v judu dobil priložnost pomeriti se na dogodku VFN 9. In čeprav je izgubil proti precej bolj izkušenemu Francu Jerkoviću, njegov nastop ni razočaral. 22-letni borec je tako hitro dobil priložnost, da naslovi dogodek v domačem kraju, kjer se bo borilo tudi veliko njegovih moštvenih kolegov.

Blaž Emeršič se je nazadnje boril proti Francu Jerkoviću FOTO: Jure Gasparič icon-expand

Tudi tokrat Emeršiča čaka težko delo, saj se bo pomeril s Patrikom Biličem, hrvaškim borcem, ki se bo že sedmič boril pod okriljem Valhalle. Za visokega borca bo to že šesti nastop v superborbah, s katerimi se zaključijo VFN-jevi amaterski turnirji, do sedaj pa je zbral tri zmage, eno neodločeno borbo in poraz. Slednjega je Bilič vknjižil aprila letos na VFN Vikings 5, ko ga je premagal še en judoist, in sicer Žan Boženk.

Poleg glavne borbe večera bosta na sporedu še dve vnaprej dogovorjeni borbi. V borbi, ki skoraj zagotovo ne bo šla do konca, se bosta pomerila borca, ki sta že osvojila Valhallin amaterski turnir v poltežki kategoriji, in sicer Krenar Shabani in Sašo Klinc. Shabani je aprila letos slavil na VFN Vikings 4, Klinc pa septembra na VFN Vikings 6. Oba borca sta v finalu turnirja ustavila Simona Ferma, s tem da ga je Shabani ustavil v tretji, Klinc pa že v prvi rundi.

Tako imenovane superborbe pa bosta odprla Dino Bašanović in Ismail Altukaev. Tudi Bašanović je stari znanec Valhallinih amaterskih turnirjev, saj se je boril na prvi treh izvedbah, sedaj pa ga čaka novinec v MMA-ju Altukaev, ki je maja letos svojo kariero začel z zmago. Avstrijski borec bi moral pod okriljem Valhalle debitirati že na VFN 10, a mu je borba dober teden dni pred dogodkom zaradi poškodbe nasprotnika odpadla.

Superborbe bodo na sporedu po finalih vseh kategorij, ki se začnejo ob 20.00, in si jih boste lahko tako tako kot superborbe v živo ogledali na VOYO. Še pred tem pa si bodo morali borci finala prislužiti po klasičnem turnirskem sistemu. Borci so razdeljeni v kategorije po teži, nato pa je opravljen žreb, ki glede na število prijavljenih borcev le-te razporedi v turnirsko drevo. V izločilnem delu turnirja borbe trajajo dvakrat po tri minute oziroma do predčasne prekinitve. Če zmagovalca po dveh rundah ni, sledi še dodatna, tretja runda. Zmagovalec borbe se uvrsti v naslednji krog tekmovanja, poraženec pa še ne ostane povsem brez možnosti za končno zmago, saj lahko v primeru poškodbe ali odpovedi kakšnega izmed tekmovalcev vskoči v nadaljnji del tekmovanja. Iz domačega KBK Pomurje se bo na njihovem domačem turnirju merilo pet tekmovalcev, in sicer Aleks Donoša v lahki, Matej Ciglarič v velterski , Mariusz Ligor v srednji, Narsej Lackovič v poltežki in Sani Žnidarič v težki kategoriji. Organizatorji turnirja sicer pričakujejo, da se bo prijavilo približno 50 borcev iz Slovenije, Avstrije, Hrvaške in morebiti tudi Madžarske.

Superborbe: Velterska kategorija: Blaž Emeršič – Patrik Bilić Poltežka kategorija: Krenar Shabani – Sašo Klinc Velterska kategorija: Dino Bašanović – Ismail Altukaev