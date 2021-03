Večer šampionov UFC: Adesanya na zmenku z zgodovino

UFC 259: Blachowicz vs Adesanya

Poleg obračuna Israela Adesanyein Jana Blachowiczasi boste lahko na VOYOv nedeljo zjutraj ogledali še kar nekaj dvobojev s šampionskim predznakom. Thiago Santos proti Aleksandru Rakiću, Islam Mahačev proti Drewu Doberju, Petr Yan proti Aljamainu Sterlingu in Amanda Nunes proti Megan Anderson so več kot spodobno povabilo, da se nam pridružite še pred osrednjo borbo večera.

Po tem, ko je stopil na tehtnico, so Adesanyi v roko potisnili škatlo pice, kot da bi želeli v njegovi ekipi še dodatno poudariti, da se v boj na UFC 259 podaja precej lažji od svojega poljskega rivala. V petek zjutraj je novozelandski Nigerijec tehtal 90,945 kilograma, na tehtnico pa je stopil celo oblečen. Še nihče v zgodovini UFC, ko gre za poltežko kategorijo, ni dobil odločilne borbe za naslov s tako nizko težo.