Velenškova in Marinič do zmag v Zagrebu

Slovenski judoisti so drugi dan evropskega pokala v Zagrebu dosegli dve zmagi. V odprti kategoriji sta se zmag veselila Anamari Velenšek in Enej Marinič. Juš Mecilošek se je v kategoriji do 81 kg prebil v četrtfinale in repesaž, na koncu pa zasedel sedmo mesto.

icon-expand Anamari Velenšek FOTO: AP Velenškova, varovanka Marjana Fabjana pri celjskem Sankakuju, se je po dolgi odsotnosti vrnila na tatamije in v Zagrebu poskrbela za slovensko himno. V izločilnih bojih kategorije nad 78 kilogramov je bila kot prva nosilka najprej prosta in se neposredno uvrstila v četrtfinale. Za zmago nad Poljakinjo Kingo Wolszczakje dobitnici bronaste kolajne na olimpijskih igrah v Rio de Janeiru zadostoval vazari. V polfinalu je predčasno padla Nizozemka Marit Kamps in v velikem finalu še druga Poljakinja Paula Kulaga. Odločilni vazari si je skoraj 30-letna Velenškova priborila pol minute pred koncem, nato pa akcijo nadaljevala v parterju in zmagala s končnim prijemom. Enej Marinič je v izločilnih dvobojih kategorije nad 100 kilogramov premagal Portugalca Vasca Rompao v prvi minuti, v četrtfinalu pa z iponom še domačina Ivana Čovića. Marinić je imel izjemno dober dan, saj je predčasno nato v polfinalu premagal še Romuna Mircea Croitoruja, četrti ipon v četrti borbi pa je v finalu dosegel proti Italijanu Vicenzu d'Arcu in si pri 22 letih priboril enega največjih uspehov v karieri. Že v soboto je David Štarkel osvojil bron v kategoriji do 60 kg.