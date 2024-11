"Iskreno si še ne morem oddahniti, ampak kmalu bo vse pripravljeno. Meni je pomembno, da so borci pripravljeni, regenerirani, da nimajo težav s težo, tako da mislim, da v soboto ne bo nobenih ovir," nam je dva dni pred premiernim dogodkom Golden Gloves Fight Night 1 zaupal Andraž Ciuha , ki tokrat opravlja ne le delo trenerja, temveč tudi organizatorja dogodka. A mu to v soboto ne bo predstavljalo problemov: "Mislim, da mi ne bo težko. Na samem dogodku bom imel ljudi, ki bodo poskrbeli za dogodek, dokler bom lahko bom sodeloval, potem pa se bom pripravil in povsem osredotočil na moja dva fanta, ker na koncu je moje prvo delo delo trenerja, potem pa vse ostalo."

Na Kodeljevem se bo poleg Nejca Petriča in Alena Šišića, ki trenirata pod okriljem Ciuhe, pomerilo še osem slovenskih borcev, skupno gledano pa bo na sporedu kar 12 borb. "Mislim, da matchmaking ne bi mogel biti boljši, sploh za Golden Gloves Fight Night 1, tako da mislim, da gre vse po planu. Nekatere stvari so celo še boljše. Vesel sem, da nam je uspelo zbrati najboljše boksarje iz vse Slovenije. Dejan Zavec je organiziral dogodke na Ptuju in čas je, jih pripeljemo tudi v Ljubljano. Te dogodke potrebujemo, da dvignemo raven prepoznavnosti profesionalnega boksa v Ljubljani," pred sobotnim spektaklom še pravi Ciuha.

In kaj lahko pričakujejo ljubitelji boksa? "Definitivno lahko pričakujejo težke borbe, nokavte, pa ne samo to, tudi spretnost, ker na koncu boks ni samo moč in hitrost, ampak je tudi spretnost. Zelo pomembno je, kako dobro se braniš, kako dobro napadaš in kako dobro znaš prilagajati taktiko," je na vprašanje odgovoril Ciuha, ki še pravi, da ne čuti treme, saj ga do samega dogodka čaka še veliko dela: "Tako kot po navadim grem 'all in', ne razmišljam in samo vem, kaj vse moram narediti. Postavili smo datum in potem se je vse to počasi zgodilo. Verjamem pa, da bom naslednjič bolje pripravljen, ker zadnjih osem tednov sem se trudil po več kot osem ur vsak dan, v zadnjem tednu pa bi rekel, da celo 12 do 13 ur dnevno."