V požaru na severu Italije umrl mlajši brat UFC zvezdnika Marvina Vettorija

Po poročanju italijanske televizijske postaje TgCom24 je Patrick Vettori umrl v stanovanju, ki ga je zajel požar. Star je bil 30 let, leto mlajši od brata Marvina . Požar je izbruhnil v kraju Mezzocorona, v pokrajini Trentino na severu Italije. UFC zvezdnik je na svojem Instagram profilu delil čustveno slovo in vrsto skupnih otroških fotografij.

"Vedno si bil in boš ostal številka ena! Odhajaš in za sabo puščaš praznino, ki je nič ne more zapolniti. Ljubil te bom do zadnjega diha. Mislim, da po današnjem dnevu ne bom več isti. Morda ti tega nikoli nisem povedal, a vedno si bil moja moč. Pametnejši in bistrejši, gradil si si krasno prihodnost in ne morem se sprijazniti s tem, da te ni več," je zapisal Vetori.

"Upam, da si zdaj tam zgoraj, da nas gledaš in varuješ z dobroto, ki te je vedno krasila. Ljubim te, brat moj. Čeprav ne bo lahko živeti naprej brez tebe, me tolaži misel, da bom nekega dne počival ob tebi. Rad te imam."