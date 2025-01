VFN 11: Opravljena prva zamenjava in dodani dve alternativni borbi

Čez dobra dva tedna se bodo v ljubljansko Halo Tivoli vrnili borci mešanih borilnih veščin. 1. februarja bo v Hali Tivoli potekal VFN 11, na katerem bo slovenska MMA organizacija Valhalla Fight Night okronala zmagovalca turnirja in hkrati prvega prvaka lahke kategorije. Eden izmed borcev je zaradi poškodbe moral odpovedati udeležbo, a so pri VFN hitro našli zamenjavo, hkrati pa so razkrili, kateri štirje borci se bodo pomerili v alternativnih borbah.