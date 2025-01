VFN 11: Osem borcev, a le en lahko osvoji šampionski pas in 10 tisoč evrov

"Prednost vidim v glavi. Vem, kaj hočem, vem, kaj bom naredil, vsilil mu bom svojo igro in to je to. Pričakujem, da mi bo dal malo več spoštovanja kot ostalim nasprotnikom, spoštujeva se kot človeka, ampak ko se kletka zapre, grem po zmago, ni druge," pa je povedal Boženkov nasprotnik v četrtfinalu Luka Perkovič .

"Turnirski sitem poznam, tudi Luka ga pozna, ker oba izhajava iz juda. Tako da to je neka prednost, vendar se ne bi preveč oziral na to. Šel bom borbo po borbo, rundo po rundo in verjamem, da bo pas moj. Zanimivo bo, da se bova preizkusila dva judoista po MMA pravilih," je za uvod v novinarsko konferenco povedla Žan Boženk , ki je vajen tudi turnirjev v mešanih borilnih veščinah, saj je kar dvakrat slavil na VFN-jevih amaterskih turnirjih.

"Vse je šlo po planu, pripravljen sem bil kot še nikoli ne, do pred kratkim, ko me je zdelala viroza. Fizična pripravljenost je zato padla, tako da sem v zadnjih petih, šestih dneh moral dobiti nazaj, kolikor sem lahko, in upam, da bo telo zdržalo," je priznal Jaka Vujčič , ki se bo v prvem krogu pomeril z Gajem Muršcem . "Največjo nevarnost pri Jaki vidim v jiu-jitsuju, vendar sem se na borbo pripravil tako, da do jiu-jitusja ne bo prišlo, razen, če bom jaz tako hotel," je o nasprotniku samozavestno povedal Velenjčan, ki je dodal, da je v življenjski formi.

Polfinalni pari turnirja lahke kategorije bodo v izogib taktiziranju izžrebani po končanih četrtfinalnih obračunih.

V dobri formi je tudi Ibrahim Šabani, ki je maja lani domače občinstvo v Mariboru navdušil z atraktivno zmago. Zmagovalni niz bo poskušal nadaljevati v Ljubljani, kjer se bo pomeril z Blažem Emeršičem. Slednji je v turnir vskočil kot pozna zamenjava za Franca Jerkovića, a je bil na to pripravljen, saj je bil predviden kot prva zamenjava in bi se tako ali tako boril v eni izmed dveh alternativnih borb. "To ni prvič, da se mi je zamenjal nasprotnik, tako da to ni vplivalo name," je o menjavi nasprotnika povedal Šabani, Emeršič pa je o priložnosti, ki mu je ponudila najprej v šali dejal: "Zdi se mi, da se me vsi malo bojijo," nato pa dodal: "Verjamem, da v kvaliteto prinašam veliko kvaliteto in se že veselim borb, tako da mislim, da bo vrhunsko."

V četrti borbi turnirja pa se bosta poleg šestih slovenskih fantov pomerila še Alen Čufurović in Niko Martan. Tudi Martan je v turnir vskočil šele, ko se je poškodoval Tilen Toplak, in se izziva zato še toliko bolj veseli: "Mislim, da boste tako kot v mojih prejšnjih borbah lahko uživali v atraktivni borbi. Alen je čvrst in izkušen borec in zelo me veseli, da imam že v prvem krogu priložnost takšnega nasprotnika."

"Jaz sem prišel sem, da dam vse od sebe, da vzamem 10 tisoč evrov in šampionski pas. Samo zaradi tega sem tukaj. Kdorkoli bo stal pred mano; Oko, Joko, Franc, Lovro, mene to ne zanima. Fantje, vi mislite, da se delam norca, ampak jaz mislim resno," pa je za konec v svojem slogu dodal Čufurović.