VFN 11: kdo bo prvi prvak lahke kategorije?

Kdo bo postal prvi prvak lahke kategorije organizacije Valhalla Fight Night? To bo eden izmed osmerice mladih borcev, ki bo v soboto premagal tri nasprotnike, saj se bodo fantje pomerili v turnirju na izpadanje. Najprej bodo na vrsti štiri četrtfinale borbe, ki bodo trajale zgolj eno rundo, zmagovalec pa bo napredoval v polfinale. Tudi polfinalni borbi bosta trajali le po rundo, medtem ko bo veliki finale potekal v klasičnem formatu – tri runde po pet minut.

In kdo se bo boril za naslov prvaka? V turnirju bo nastopilo osem mladih borcev, ki so se v Valhallini kletki že večkrat merili. To so: Gaj Muršec, Alen Čufurović, Ibrahim Šabani, Luka Perković, Niko Martan, Žan Boženk, Blaž Emeršič in Jaka Vujčič.