VFN 4 ni razočaral: Vičar in Resnik s predčasnima zaključkoma navdušila občinstvo

Borilni spektakel Valhalla Fight Night 4 je po več kot dveletni odsotnosti na slovensko športno sceno vrnil mešane borilne veščine. V celjski dvorani Golovec so se minulo soboto merili tako mladi in obetavni slovenski borci kot tudi izkušen borec 'Kralj' Matjaž Vičar, ki svojih 'plebejcev' ni razočaral.

Na sporedu, ki se je v zadnjem tednu pred spektaklom nekoliko spremenil, je bilo devet borb, od tega šest amaterskih in tri profesionalne. Na delu smo videli kar deset slovenskih borcev in osem tujcev, domači fantje pa so bili uspešni petkrat.

Za uvod v prvi MMA dogodek po dolgem času sta poskrbela domači as Tilen Toplak in Gruzijec Ilia Nozadze. Mladi Mariborčan je od prve sekunde začel agresivno, a je Gruzijec prvi nalet uspešno obranil in tudi sam začel pretiti z levico. Po le minuti se je borba preselila na tla, kjer je Toplak iskal zaključek s podreditvijo, a ga ni našel in prve runde večera je bilo konec. V drugi rundi se je prebudil tudi Nozadze, ki je Toplaka nekajkrat dobro zadel in ga nato tudi spravil na tla. 21-letni Slovenec pa je neugoden položaj hitro obrnil in znova začel iskati zaključek v borbi na tleh, a se trdoživi Nozadze ni predal. V tretji in zadnji rundi se je utrujenost borcev že močno poznala, rokoborske izmenjave pa so znova pripadle Toplaku, ki je nasprotnika znova zrušil na tla in mu splezal na hrbet, od koder je do konca nadzoroval potek obračuna.

icon-expand Tilen Toplak in Ilia Nozadze FOTO: Jure Gasparič

"Ni se izteklo po mojih pričakovanjih, ker ga nisem zaključil, tako da drugič ... Res se je dobro branil." Je po borbi dejal Mariborčan in se ob tem še zahvalil navdušeni publiki: "Hvala vsem, ki ste prišli gledat mojo predstavo! " Z ogrevanjem občinstva sta nadaljevala domača borca Anže Vujčič in Matevž Jugovic. Slovenca sta borbo otvorila z brcami, v katerih pa je bil uspešnejši Jugovic. Po minuti in pol je na svoj račun prišel tudi Vujčič, ki je prvi klinč obračuna izkoristil za lep met s tehniko harai goshi. Slovenca sta se zelo hitro vrnila nazaj na noge, kjer sta nadaljevala predvsem z izmenjavami nožnih tehnik. Približno pol minute pred koncem pa je Vujčil z lepo kombinacijo krošejev Jugovica spravil v nokdavn, ob nasprotnikovem pobiranju pa tesno zaklenil t. i. giljotino in Jugovicu in preostalo drugega, kot da potapka.

icon-expand Anže Vujčič in Matej Jugovic FOTO: Jure Gasparič

Po odličnem obračunu je Vujčič dejal, da se je borba končala tako, kot je pričakoval, saj je pričakoval le zmago, vseeno pa je priznal, da je borba potekala nekoliko drugače, kot je pričakoval: "Svaka čast nasprotniku, malo me je presenetil, ker ga ne poznam. Dober borec je, če bo kdaj pri volji za kakšen sparing, potem super." Priznal je tudi, da se bodo prejete brce še kako poznale: "Malo modric bo, ampak dobro je," In se hkrati zahvalil občinstvu: "Publika me je edina gor držala, tako da hvala, zato sem tukaj."

icon-expand Anže Vujčič davi Matevža Jugovica FOTO: Jure Gasparič

V tretji borbi večera pa je svoj debi v mešanih borilnih veščinah doživel Urh Krajnčan. Nekdanjega nordijskega kombinatorca je čakalo težko delo, saj se je pomeril z leto starejšim borcem iz Bosne in Hercegovine Alenom Čufurovićem, ki se je meril že na VFN 1 in VFN 2 in obakrat zmagal. Borba se je začela previdno, Krajnčan je Čufurovića z direkti sprva držal na razdalji, po dobri minuti pa se je Bošnjak, ki se meri tudi v rokoborski Bundesligi, odločil za rušenje in ga tudi uspešno izvedel. Slovencu se je sicer hitro uspelo pobrati na noge, a je to Čufurović izkoristil in z desnim overhand udarcem Krajnčana nokavtiral.

icon-expand Alen Čufurović in Urh Krajnčan FOTO: Jure Gasparič

Čufurović je zmago posvetil svoji preminuli mami, otrokoma in ženi nato pa začel po publiki iskati Gaja Muršeca, s katerim imata neporavnane račune in ga pozval k borbi na Valhalla Fight Night 5.

Krajnčana smo po debiju v mešanih borilnih veščinah tudi ujeli pred naš mikrofon. Prva borba v MMA-ju je za vami, kakšni so občutki? "Občutki so neverjetni, vzdušje je neverjetno, še vedno sem poln adrenalina. Žal se je končalo tako, kot se je, ampak mislim, da sem dal vse od sebe. Že to, da sem stopil v kletko, sem dosegel svoj cilj." Se pravi ste kljub porazu zadovoljni s predstavo? "Ja vsekakor. Zelo sem zadovoljen, res je bilo neverjetno v Celju se boriti pred tako publiko, na takem dogodku je vse, kar sem si lahko želel." Potem lahko računamo, da vas bomo še videli v kletki? "Definitivno, mogoče že na naslednji Valhalli."

icon-expand Urh Krajnčan in Alen Čufurović FOTO: Jure Gasparič

V zadnji borbi uvodnega dela dogodka pa sta se pomerila Avstrijec Sebastian Zielke in mlajši izmed bratov Vujčič, Jaka Vujčič. Po uvodnem tipanju je prvi sprožil Zielke, ki pa se je Jaki preveč približal in Slovenec ga je uspešno zrušil na tla. Ko se je Avstrijec pobiral na noge, mu je Vujčič v stilu Charlesa Oliveire splezal na hrbet ter tekmeca, tako kot starejši brat, zaključil z davljenjem.

In tako kot starejši brat je bil tudi 19-letni Jaka skop z besedami. "Seveda to treniram ves čas." Je o tehniki, s katero je zaključil, povedal mlado borec in dejal, da si lahko od bratske naveze Vujčič obetamo še več zmag.

icon-expand Jaka Vujčič in Sebastian Zielke FOTO: Jure Gasparič

Po krajši pavzi je bil v dvorani Golovec na vrsti še glavni del dogodka, na katerem smo bili priča petim izvrstnim borbam. Kot prva sta se v kletko podala domači mladi up Luka Štiglic in neporaženi borec iz Kosova Demahmet Sinani. Kljub začetni previdnosti sta oba borca nekajkrat zadela nasprotnika. Štiglic je zadel z desnim direktom, Sinani pa z levim. Večjo škodo je utrpel Slovenec, ki se je moral nekoliko zbrati in Sinanija držati na razdalji, ta pa je nato neuspešno poskusil z rušenjem. Štiglic je pri obrambi Sinanija sitsnil ob ograjo, ker pa sta bila borca neaktivna, ju je sodnik vrnil v sredino kletke. Od tam bolje nadaljeval borec s Kosova, ki je Slovenca spravil v hude težave in rešila ga je ura. Sinani je drugo rundo začel tam, kjer je končal, in še naprej zdeloval Štiglica, ki se je v obrambi poslužil rušenja in ga tudi uspešno izvedel. Sinani se je dokaj hitro otresel Štiglica in dvignil na noge, kjer je dokončal delo in Štiglica z močnimi udarci zmajal tako močno, da sodniku v kletki ni preostalo drugega, kot da borbe prekine in prepreči nepotrebno škodo. "Vedel sem, da je dober borec, to mi je reklo kar nekaj ljudi, a če sem povsem iskren mi je vseeno, prišel sem po zmago in dosegel sem jo." Je po borbi dejal Sinani, ki je tako vpisal še 12 zmago med amaterji, medtem ko je Štiglic ob šestih zmagah vpisal še drugi poraz.

icon-expand Demahmet Sinani in Luka Štiglic FOTO: Jure Gasparič

V zadnji amaterski borbi večera pa smo bili priča obračunu največjih borcev tokratnega večera. V poltežki kategoriji sta se pomerila Kubanec Andres Ramos in Ljubljančana Alexandr Drabinca. Ramos, ki sicer že nekaj časa živi in trenira v Ljubljani je znan predvsem po svoji rokoborbi, kar se je pokazalo že takoj ob začetku borbe. Drabinca je z brcami sprva Ramosa držal na razdalji, nato pa Kubanca tudi dobro zadel z desnico. V obrambi se je Ramos poslužil rušenja, ki pa ga je Drabinca uspešno ustavil in desno roko nastavil za giljotino. Kubanec je tesen zaklep izkoristil za met, a sta se borca takoj pobrala na noge. Drabinci je uspel dober udarec s kolenom, nato pa Ljubljančan, ki ga kličejo tudi 'Rus', znova poskusil z giljotino. Čeprav se je sprva zdelo, da je Ramos potapkal, se je borba nadaljevala in Kubanec se je v obupu oklepal Slovenčevih nog. V prvi rundi se ni nič več zgodilo in v očeh sodnikov je skoraj zagotovo pripadla Drabinci.

icon-expand Alexandr Drabinca in Andres Ramos FOTO: Jure Gasparič

Drugo rundo je Kubanec uspešno otvoril s t. i. single leg rušenjem, a Slovenca ni uspel zadržati na tleh. Drabinca je ob povratku na noge poskušal z brcami, Ramos pa je želel ujeti nasprotnikove noge in se znova poslužiti rušenja. Malo pred polovico druge runde pa si je Drabinca privoščil hudo napako. Ko je bil Ramos na kolenih, ga je Ljubljančan poskusil brcniti in pri tem zadel s kolenom v glavo, kar je v MMA-ju prepovedano. Sodnik je borbo prekinil in hitro je bilo jasno, da bo zmago zaradi diskvalifikacije nasprotnika vpisal Ramos. "Moj trener Bojan Kosednar mi je v garderobi dejal, da je moja stil rokoborba. Ne boks, kikboks ... Jaz znam rokoborbo, to je to." Je po premierni zmagi v mešanih borilnih veščinah dejal Ramos in zatrdil, da bi borbo lahko nadaljeval, če je sodnik ne bi prekinil. Ob prvem porazu med amaterji pa je bil vidno razočaran oziroma kar jezen Drabinca, ki se ni strinjal predvsem s pristopom nasprotnika k borbi: "Jaz mislim, da ste vi prišli sem gledat borilne veščine, niste prišli v knjižnico."

icon-expand Alexandr Drabinca in Andres Ramos FOTO: Jure Gasparič

Po šestih amaterskih borbah so bile na vrsti tri profesionalne. Kot prva sta v kletko stopila debitant med profesionalci Ibrahim Šabani in Avstrijec hrvaških korenin Anton Franjić, ki se je v borbo podal z dvema zmagama in štirimi porazi. Mlajši, a izkušenejši Franjić, je že v prvi izmenjavi udarcev dobro zadel z desnico, na kar je Šabani odločno stopil na plin in napadel, a je Avstrijec njegov nalet obranil s poskusom rušenja. Slovenec je na rušenje odgovoril z giljotino, ki je izgledala tesna, a je Avstrijcu nekako uspelo rešiti glavo iz zaklepa nasprotnikovih rok. Po kratki borbi na tleh sta borca vstala, nakar je Franjić znova zrušil Šabanija in si priboril t. i. full mount položaj, s katerega je na nasprotnika stresel točo udarcev in sodnik je po le polovici prve runde borbo moral prekiniti.

icon-expand Anton Franjić in Ibrahim Šabani FOTO: Jure Gasparič

Ker je bila borba organizirana šele v tednu dogodka, je Avstrijec priznal, da ni vedel veliko o nasprotniku, zato je bil pripravljen na vse. Na vprašanje, kako blizu zaključka, je bila Šabanijeva giljotina pa je 22-letnik odgovoril: "Ni bila niti malo blizu … niti malo." Sledili sta le še zadnji dve borbi večer, ki pa ju je občinstvo v dobro napolnjeni celjski dvorani Golovec, najtežje pričakovalo. Kot prvi se je domači publiki predstavil komaj 20-letni Staš Resnik, za katerega je po 23 amaterskih borbah napočil čas, da se prvič preizkusi pred profesionalci. Resniku je na ognjenem krstu nasproti stal osem let starejši Američan Alex Stephens, ki se je med profesionalci pomeril že šestkrat, štirikrat pa je tudi zmagal.

icon-expand Staš Resnik in Alex Stephens FOTO: Jure Gasparič

Američan je borbo začel v slogu UFC-jevega velteraša Jorgeja Masvidala, saj je takoj poskusil z letečim kolenom, Resnika pa nato tudi zrušil na tla. Stephens je Resnika dobro stiskal ob kletko in se spustil še v eno rušenje, kar je izkoristil Resnik in nekajkrat močno zadel Američana v glavo. Stephens se je kljub udarcem zbral in Slovenca še naprej stiskal ob ograjo kletke. Sodnik ju je nato namestil nazaj v sredino kletke in Stephensa opozoril, da si mora v usta vrniti ščitnik za zobe, ki je Američana več kot očitno motil.

icon-expand Staš Resnik in Alex Stephens FOTO: Jure Gasparič

Po krajši prekinitvi je na plin stopil Resnik, ki je najprej nekajkrat zadel z desnico, nato pa z levico Stephensa poslal v nokdavn. Staš je nasprotnika stisnil ob ograjo in nanj sprožil pravi rafal udarcev, Stephens pa se ni učinkovito branil, zaradi česar je bil sodnik primoran borbo ustaviti in premierna zmaga med profesionalci je bila v Resnikovih rokah.

Bi si lahko Resnik sploh predstavljal boljšo zmago na debiju med profesionalci? "Ne morem, to je najlepši zaključek borbe, kar sem jih imel doslej v karieri," je na dano vprašanje odgovoril mladi Celjan. Je pa Resnik vedel, kaj ga čaka v kletki: "Pričakoval sem točno takšno borbo, kot je bila prikazana. Imel sem svoj načrt in sem ga uresničil." Navdušeno občinstvo pa je Resnik še bolj navdušil s komentarjem na dejstvo, da je Stephens, ki je bil očitno nezadovoljen s prekinitvijo, pred uradno razglasitvijo zmagovalca odvihral iz kletke v garderobo: "Lahko pride še enkrat v kletko in borbo ponoviva."

icon-expand Nejc Preložnik in Staš Resnik FOTO: Jure Gasparič

Resnika, ki je pri rosnih 20. že dosegel prvo profesionalno zmago, smo po dogodku ujeli v zaodrju, kjer nam je zaupal nepričakovan načrt za prihodnost ... Prva borba med profesionalci in odlična zmaga pred domačo publiko, kakšni so občutki? "Občutki so fenomenalni, borba je bla kakršna je bla, definitivno sem pričakoval zaključek, ampak ne tako dobrega kot je bil." Koliko vas je ponesla domača publika, ki je zelo bučno navijala za vas? "V bistvu so mi zelo dvignili moralo in zaupanje v samega sebe. Res mi je pomagalo, ko sem slišal njihovo glasno navijanje, tako da moram reči, da so bili velik del tega kar sem prikazal danes." Je šla sama borba po vaših pričakovanjih? "Ja, borba je šla dobesedno po takih pričakovanjih, kot smo jih z ekipo zastavili." Kakšni so vaši načrti za prihodnost, imate v mislih že naslednjo borbo, mogoče vrnitev na Valhallo v jeseni? "V bistvu sem se z družino in punco odločil, da je to moja zadnja borba, ki jo bom oddelal v življenju, ker ima življenje zame neke druge cilje." Se pravi je bila prva profesionalna borba hkrati tudi vaša zadnja. Imate mogoče namen ostati v borilnih veščinah, mogoče kot trener ali pa kaj drugega? "Ja, definitivno bom še treniral in pomagal ostalim borcem, z veseljem bom tudi pomagal pri izpeljavi prihodnjih Valhall."

Po Resnikovi izjemni predstavi je bilo ozračje naelektreno in čas je bil za še glavno borbo večera. Najizkušenejši borec dogodka Matjaž Vičar, ki je zbral že deset profesionalnih borb, se je pomeril z Italijanom Danielejem Sgherzo, ki do te borbe tako med amaterji (5-0), kot tudi med profesionalci (2-0), še ni zabeležil poraza.

icon-expand Matjaž Vičar in Daniele Sgherza FOTO: Jure Gasparič

Vičar je začel zelo agresivno, po pol minute pa je Italijan Slovenca uspešno zrušil na tla. 'Kralj' Matjaž se je hitro vrnil na noge. Po kratki rokoborski izmenjavi je Vičar znova napadel, a se mu je Sgherza še enkrat zapodil v noge in ga neuspešno poskusil zrušiti. Občinstvo v dvorani Golovec je z glasnimi vzkliki dalo vedeti, za koga stiskajo pesti, dokler ni vzklikov s komolcem iz obrata ustavil Italijan, ki je Vičarja spravil v manjše težave. Slovenski borec je odbil Italijanove napade in pred koncem borbe še sam poskusil s podreditvijo.

icon-expand Matjaž Vičar in Daniele Sgherza FOTO: Jure Gasparič

Tudi drugo rundo je Vičar začel agresivno, a znova ga je Italijan zrušil na tla. Kljub dominantnemu položaju pa je Italijan storil napako. Za trenutek je pozabil desno roko in izkušen borec kot je Vičar je priložnost dobesedno zgrabil z obema rokama in z vzvodom na komolec Sgherzo prisilil v predajo.

Čeprav je bil Vičar v podrejenem položaju, je priznal, da mu je to vseeno pomagalo pri šesti profesionalni zmagi v karieri: "Moram dobro začeti, da mi kaj uspe. Če ne prejmem sprva kakšnega dobrega udarca potem vem, da borbe ne bom zaključil." V slogu velikih borcev je Kralj Matjaž nasprotniku izkazal spoštovanje: "Hvala Daniele, da si sprejel borbo z mano, bolj trdoživ nasprotnik si, kot sem si mislil. Drži glavo pokonci, mislim, da te čaka še svetla prihodnost." 27-letnik, ki se je v kletko vrnil po hudi poškodbi rame, je priznal, da ga čaka še kar nekaj dela: "Žal nisem dokazal, da sem v življenjski formi. Prvo rundo je mi je šlo nekaj izmenjav dobro, ampak moram reči, da se t. i. ring rust pozna in mi kombinacije niso stekle tako tekoče kot sem mislil. Ampak vseeno, zmaga je zmaga … v mojem stilu na vzvod iz brezupnega položaja. Tako da sem posnel nov del Rocky Balboa, osmi ali kateri je že sedaj?" Vičar je po borbi tudi razkril, da se je v borbo podal kljub poškodbi noge: "Presenetil me je z brcami v meča. Sem si rekel, da bom jaz njega zbrcal, on pa je to meni vrnil. Sedaj vam lahko po borbi povem, da imam desno stegensko mišico poškodovano, prej nisem hotel, da se razve. Eno brco bi dobil, pa bi bilo borbe konec ampak ja, hvala bogu, da smo kjer smo." In priznal, da ga je Italijan dvakrat pošteno 'stresel': "Stresel me je v prvi rundi iz obrata, stresel me je enkrat s komolcem, ko sem bil na tleh, tako da čudno, da mi ni odprl rane. Jaz sem ga v prvi enkrat močno zadel z levim krošejem in z nekaj dobrimi brcami, to je pa to se mi zdi. Moram reči, da sem mislil, da sem pripravljen, ampak me čaka še veliko dela. Ne vem ali je bila za to kriva trema ali pa je bil on enostavno tako močan."

icon-expand 'Kralj' Matjaž Vičar FOTO: Jure Gasparič

Za konec govora, pa se je zahvalil še svojim navijačem, ki so ga bučno podprli in ponesli do zmage: "Rad bi se zahvalil svojim 'plebejcem', ki ste vzeli karto od mene in me prišli podpret. Jaz mislim, da imam v Sloveniji eno najbolj iskrenih podpor." Čisto pred koncem spektakla, pa se je Vičarju v kletki pridružil še tokrat nesojeni tekmec Lemmy Krušič in borca sta se dogovorila, da se prihodnje leto ob podobnem času srečata v kletki.

icon-expand Matjaž Vičar in Lemmy Krušič FOTO: Jure Gasparič

Po koncu izjemnega borilnega spektakla, ki zagotovo ni zadnji pod okriljem organizacije VFN, pa nam je nekaj besed namenil še organizator Nejc Preložnik. Vaši prvi vtisi po dogodku, ste zadovoljni? "V bistvu težko najdem besede s katerimi bi opisal to kar se je zgodilo v zadnjih nekaj urah. Jaz mislim, da smo z današnjim dogodkom postavili dober standard. Pokazali smo, zakaj smo ustanovili Valhalla Fight Night in da smo na dobri poti do tega k čemur stremimo že od prvega dne in sicer, da postanemo vodilna organizacija v Sloveniji za dogodke mešanih borilnih veščin. Mislim, da ni niti ena oseba danes zapustila dvorano z mislijo, da ne želi nikoli več v živo gledati MMA-ja, verjetno je bilo pri večini ravno nasprotno in upam, da se vrnejo že naslednjič." Bi potem lahko rekli, da ste speljali dogodek nad vsemi pričakovanji? "Lahko bi ja, ampak bom rekel tako: od vsakega dogodka, ki ga organiziramo, pričakujemo popolnost. Seveda se vedno najdejo napake in pa seveda ovire, s katerimi smo se spopadli po najboljših močeh, ampak jaz mislim, da smo prišli zelo zelo blizu popolnosti." Z izvedbo dogodka ste torej zadovoljni, kaj pa s samimi borbami? "Borbe res ne vem, če bi lahko bile boljše. Mislim, da se samo ena ni končala s predčasnim zaključkom. Vidi se, da so bili borci res željni dokazovanja, da so potrebovali ta dogodek, ker res dolgo časa niso dobili priložnosti. Mislim, da je prav vsak borec prišel sem z namenom, da pokaže znanje, ki so ga nabirali v zadnjih dveh letih." Kako bi komentirali publiko, ki je zelo bučno navijala in podprle prav vse, najbolj pa seveda slovenske borce? "V Celju še nikoli ni bilo dolgočasno. Prišlo je ogromno ljudi iz cele Slovenije pa tudi širše regije in mislim, da smo v delu Evrope, ki zna dvigniti celo dvorano v zrak." Med publiko je bilo tudi kar nekaj navijačev iz Balkana, Avstrije pa tudi Kube, tako da so imeli vsi borci podporo, ste to pričakovali? "Ja, želimo si čim bolj mednarodno publiko, zato smo med drugim tudi povabil kar nekaj tujih borcev. Predvsem pa si želimo enakovrednh borb, zato ni pomembno od kod borec prihaja, samo da se želi dokazati. Mislim, da smo to danes tudi prikazali." Potem lahko, tako ko smo se pogovarjali že pred dogodkom, pričakujemo, da bo že jeseni na vrsti Valhalla Fight Night 5? "Definitivno. Zagotavljam, da bo naslednji dogodek še na višjem nivoju kot današnji in verjemite mi, da bo temu res tako."

icon-expand Nejc Preložnik je poskrbel za odlično organizacijo dogodka, en za drugim so se mu zahvaljevali tudi borci FOTO: Jure Gasparič