VFN 4: Venezuelka odpovedala nastop, glavno vlogo je prevzel Vičar

Vse je pripravljeno za težko pričakovano vrnitev mešanih borilnih veščin na slovenska tla. Vsi borci, ki se bodo na borilnem spektaklu Valhalla Fight Night 4 prvič po več kot dveh letih pokazali pred domačo publiko, so že prestali uradno tehtanje in si zazrli v oči.

Žal pa to ne velja za edini borki dogodka Tajdo Ratajc in Karlo Benitez, katerih borba je zaradi poškodbe slednje odpadla. Izkušena Venezuelka si je namreč na enem izmed zadnjih treningov pred premiernim nastopom v Sloveniji poškodovala koleno, kar bo razočaralo predvsem celjske navijače, ki so upali, da bodo na delu videli domačinko Ratajčevo.