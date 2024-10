VFN na VOYO 'debitira' z Vikingi iz Škofje Loke

To soboto si boste lahko na VOYO ogledali prvi prenos dogodka slovenske borilne organizacije Valhalla Fight Night (VFN). Na turnirju VFN Vikings 6 v Škofji Loki bo nastopilo več kot 50 borcev, v glavnem delu, ki se bo začel ob 20ih, pa bo na sporedu osem finalnih borb in trije 'super' dvoboji.

Organizacija VFN to soboto prireja že šesti turnir po amaterskih pravilih v mešanih borilnih veščinah, imenovan Vikings oziroma Vikingi. Gre za turnirje, na katerih si borci tlakujejo pot do večjih, oštevilčenih, dogodkov organizacije VFN. Zmagovalci turnirja dobijo priložnost za nastop na večjem dogodku, ob tem pa si tudi priborijo pogodbo za več borb z VFN. Posebnost teh turnirjev je, da se borci v enem dnevu borijo večkrat, kar da dogodku še večji tekmovalni naboj, poskrbi za zanimive zaplete, hkrati pa je seveda za vse tekmovalce še dodatno telesno in psihično naporno.

Nekdanji zelo uspešen judoist Žan Boženk je turnir osvojil v kar dveh težnostnih kategorijah. FOTO: VFN icon-expand

Doslej so Vikinge gostili Celje (dvakrat), Nova Gorica, Trebnje in Prevalje, ta konec tedna pa se prvič selijo v Škofjo Loko. Tokrat tudi z rekordno udeležbo, saj je na turnir prijavljenih kar 48 borcev v osmih različnih težnostnih kategorijah. Turnir se bo začel ob 14.00, na naši spletni strani boste našli povezavo, na kateri si boste lahko ogledali borbe na izločanje, nato pa ob 20.00 s prenosom neposredno na VOYO sledi še glavni del turnirja: vse finalne borbe in tri vnaprej dogovorjene borbe, oziroma superborbe. V prvem delu turnirja borbe trajajo dvakrat po tri minute, oziroma do predčasne prekinitve. Če zmagovalca po dveh rundah ni, potem sledi še dodatna, tretja runda. Zmagovalec borbe se uvrsti v naslednji krog tekmovanja, tudi poraženec pa še ne ostane povsem brez možnosti za končno zmago. Pri takšnih turnirjih pogosto namreč prihaja do manjših poškodb, zaradi katerih borci niso sposobni turnirja nadaljevati, kar pomeni, da lahko tudi kateri izmed poražencev vskoči kot zamenjava. Podobno se je na turnirju Vikingi 1 zgodilo tudi Žanu Maroltu, ki bo tokrat, že drugič na Vikingih, nastopil v glavni borbi večera. Marolt je takrat izgubil v četrtfinalu, a se je kot zamenjava vrnil v polfinale, dobil obe borbi in na koncu postal prvi zmagovalec velterske kategorije. V glavni borbi se bo v soboto udaril z nekdanjim nordijskim kombinatorcem, Urhom Kranjčanom, ki se že zadnjih nekaj let uspešno ukvarja z mešanimi borilnimi veščinami.

Žan Marolt je nase opozoril z zmago na prvem turnirju Vikingi. Tokrat se bo udaril z Urhom Kranjčanom. FOTO: VFN icon-expand

Da so turnirji Vikigns, ki jih organizira organizacija VFN, zadetek v polno, dokazujejo tudi dobri rezultati borcev, ki so se na njih predstavili in jih osvojili. Izpostaviti velja Jana Berusa, ki je dobil prvi turnir v Celju, od takrat nanizal štiri zaporedne profesionalne zmage in se bo 19. oktobra boril za prvi šampionski pas organizacije VFN nasploh. Zmagovalec drugega turnirja v Celju v lahki kategoriji je postal Mario Ančić, ki je v začetku meseca na spektaklu FNC 19 v Puli ugnal Voja Katanovića in postal zmagovalec resničnostnega šova Fight of Nations. Trije borci so sicer doslej na turnirju slavili dvakrat: nekdanji večkratni državni prvak v judu Žan Boženk, varovanec Bora Bratovža Tilen Bregant in borec iz Bosne in Hercegovine Ramiz Lupić. Kdo bodo tokrat zmagovalci v svoji težnostni kategoriji, preverite v soboto ob 20.00 na VOYO.

Jan Berus trenutno velja za najbolj obetavnega slovenskega borca v MMA. FOTO: VFN icon-expand