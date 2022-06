Vičar o Prochazki: Res je poseben. Zaradi svojega stila ti gre na živce

Po več kot dveh letih in pol se UFC vrača v Singapur. V borbi večera bosta oktagon zasedla 42-letni prvak poltežke kategorije Glover Teixeira in 13 let mlajši Čeh Jiri Prochazka. S slednjim je v preteklosti že imel čast trenirati tudi slovenski borec Matjaž Vičar, ki smo ga povabili pred našo kamero. Nad posebnim stilom češkega borca navdušenja Vičar ne skriva. Borilni spektakel si lahko sicer v nedeljo ob 4. uri zjutraj v živo ogledate na VOYO.

"Prochazka je res poseben. Vsak trening oddela malo po svoje. Ko se drugi ogrevajo, on meditira. Pridruži se, ko on sam želi. Tudi trener mu daje več svobode na treningu, kakor bi nekdo konvencionalno mislil, zato ker je pač nekako spoznal, da ta njegov stil njemu najbolj ustreza in da bi bilo nesmiselno vdirati v njegov mir," o malce drugačnem, samurajskem slogu češkega borca poltežke kategorije pove Matjaž Vičar. Slednji je v letu 2020 v februarju, maju in juniju imel priložnost trenirati v njegovi telovadnici, vsaj dvakrat pa si je delil kletko tudi s Prochazko.

icon-expand UFC 275: Teixeira vs Prochazka FOTO: VOYO

In kaj ga je pri njem najbolj presenetilo? "Že takoj ko se postaviš, vidiš, da gre za neortodoksnega borca, takšnega, ki ti gre prav na živce. Ne moreš najti ritma. Roke ima spuščene, premika se zelo neortodoksno in tako bom rekel: na živce ti gre," je jasen slovenski borec, ki sicer ne nastopa v enaki kategoriji kot precej slovitejši Čeh. Pri slednjem ga sicer impresionira še ena stvar in to sta zvestoba ter pripadnost matičnemu klubu. "Pri Prochazki mi je všeč, da vseskozi trenira v matičnem klubu (v Brnu, op. p.). Dela tudi priprave na Tajskem, ampak ostaja zvest svoji ekipi in svoji telovadnici od samega začetka, kar pri njem zelo spoštujem," je izpostavil Vičar, ki nastopa v lahki kategoriji, Prochazka pa se bori v poltežki.

icon-expand Matjaž Vičar in Jiri Prochazka FOTO: osebni arhiv

"In ravno zato, ker je tako nepredvidljiv ima tako prednost pred ostalimi nasprotniki in ima toliko nokavtov. Roke ima spuščene in udarcev prihajajo 'od dol', tako da jih ne vidiš. Tu je še njegovo gibanje glave, nastavlja glavo, da bi ga ti zadel, da te povabi noter, potem pa te s kontraudarcem zadene. Ljudje mislijo, da je to nepremišljeno pri njem, ampak ni tako: to je vse del njegovega načrta in stila," je prepričan Vičar, ki je bil pred časom tudi del pogovorne oddaje 24 RUND. Več o njegovi zgodbi si lahko preberete oz. ogledate v spodnjem članku.

Češki borec se bo v osrednji borbi večera – celoten dogodek si lahko ogledate na VOYO v nedeljo ob 4. uri zjutraj – udaril z izjemno izkušenim borcem, in sicer brazilskim virtuozom Gloverjem Teixeiro. Ta je oktobra lani uresničil življenjski cilj, o katerem je sanjal 17 let in s prepričljivo zmago proti favoriziranemu Janu Blachowiczu osvojil naslov prvaka UFC-jeve poltežke kategorije. 42-letni Brazilec je tako postal drugi najstarejši borec v zgodovini UFC-ja, ki mu je uspelo osvojiti naslov prvaka in najstarejši, ki mu je to uspelo prvič. Starejši je bil le Randy Couture, ki je leta 2007, ko je bil star 43, pas težke kategorije odvzel Timu Sylviji. A Vičar kljub zadnji izjemni borbi Teixiere meni, da bi to borbo utegnil dobiti Čeh. "Težko rečem in napovem zmagovalca, ampak mislim, da ima Prochazka proti Teixeiri možnosti za zmago. Veliko več kot proti Rakiću ali Blachowiczu. Mislim, da je Prochazka že imel nasprotnike takega kalibra in da to borbo tudi dobil," je zaključil naš sogovornik.