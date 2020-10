VIDEO: Golemu Habibu na tehtanju pošteno odleglo

Ker sta oba borca uspešno prestala tehtanje, bo boj na dogodku UFC 254 na otoku Jas v Abu Dabiju štel za prvaka lahke kategorije. Na tehtanju je precej bolj živčno deloval Dagestanec Habib Nurmagomedov , ki se je pred tehtanjem slekel do golega (organizatorji so mu pridržali brisačo, da se ne bi videlo, česar se ne bi smelo). Nato pa mu je ob pogledu na tehtnico vidno odleglo, nemudoma po tehtanju pa je poskrbel za hidracijo. Habib se bo sicer prvič boril po smrti očeta. To pa je človek, ki ga je vpeljal v svet borilnih veščin v rojstnem Dagestanu. Ne nazadnje ga je kot otroka poslal v boj z medvedom, posnetek tega pa je po njegovih šampionskih predstavah v oktagonu hitro postal viralen.

Na drugi strani je Justin Gaethje (tudi njemu je tehtnica pokazala 70,3 kilograma, a je pri tem obdržal spodnjice in masko) borec, ki prihaja, čeprav ga morda še pred dvema letoma nihče ni postavljal v sam vrh lahke kategorije. A Američan je navdušil z zadnjo predstavo proti Tonyju Fergusonu. Mnogi strokovnjaki in analitiki tako opozarjajo, da utegne biti borba za Gaethjejem najtežja v karieri Habiba, pa čeprav se je ta v preteklosti že spopadel s številnimi izjemnimi borci, med drugim s slovitim in kontroverznim Conorjem McGregorjem. Velja poudariti, da Habib pod okriljem organizacije UFC še ne pozna poraza. Na drugi strani je Gaethje, ki je tako kot Habib rojen leta 1988, do zdaj je na sedmih borbah pod okriljem UFC petkrat zmagal, dvakrat pa izgubil (Dustin Poirier in Eddie Alvarez).

