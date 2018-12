VIDEO: Gvozdik tako brutalno nokavtiral Stevensona, da je ta v kritičnem stanju

Medtem ko so bile vse oči boksarskih navdušencev uprte v Los Angeles, kjer sta se pomerila Deontay Wilder in Tyson Fury, se je v Quebecu odvila še ena borba. Za pas organizacije WBC v poltežki kategoriji sta se pomerila branilec Adonis Stevenson in izzivalec Oleksander Gvozdik. Zmage pa se je z nokavtom v 11. rundi razveselil Gvozdik, ki je nasprotnika tako silovito udaril, da je trenutno v kritičnem stanju in se bori za življenje.

Adonis Stevenson, ki je bil od junija 2013 prvak organizacije WBC v poltežki kategoriji, je trenutno v kritičnem stanju v bolnišnici v Quebecu. To so besede, s katerimi je zaskrbljujočo novico svetu zaupal boksarski promotor Yvon Michel. 41-letni Adonis je namreč v kritičnem stanju in umetni komi, potem ko ga je v 11. rundi nokavtiral izzivalec Oleksander Gvozdik. Več informacij zaenkrat ni znanih.