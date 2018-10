Se je Wilderju 'odpeljalo'? Pred kamerami zlomil čeljust maskoti

"Iskreno se opravičujem pogumni osebi v maskoti, če sem jo res poškodoval. Do te osebe gojim največje možno spoštovanje in cenim njegov pogum, da se je zoperstavil mojemu udarcu. Če sem ga res poškodoval, bi ga rad osebno povabil na dvoboj 1. decembra s Tysonom Furyjem," se je sicer preko družbenih omrežij kmalu opravičil nepremagani Deontay Wilder, ki je v svoji karieri zmagal vseh 40 profesionalnih borb in je prvak težke kategorije po verziji WBC že vse od leta 2015. "Poročanja, da nisem vedel, da je človek pod maskoto, pa so velike neumnosti,"je še dodal Wilder, ki je zavrgel namigovanja, da je mislil, da boksa v plastično maskoto in ne v pravo osebo.