Vidmar v Abu Dabiju dobro zastopal Slovenijo in osvojil peto mesto

Svetovni prvak organizacije WBC Muaythai, ki se od januarja 2019 bori tudi za prestižno singapursko borilno organizacijo ONE Championship, je po treh rundah prepričljivo slavil po točkah. V taktični borbi, kjer so bile odločilne mnogo večje izkušnje njegovega nasprotnika, je Vidmar sicer prevzel pobudo in bil bolj napadalen, Anglež pa je z izmikanjem odprti borbi in obrambnim načinom iztržil ravno dovolj točk za zmago.