Fabjan izzval Kito: Prišel bo po zmago, domov bo šel z ravnim nosom

Še manj kot mesec dni je do MMA spektakla v Stožicah, ki bodo na dogodku FNC 22 znova gostile najboljše borce v regiji. Osrednji obračun večera bo med Miranom Fabjanom in Poljakom Michalom Kito. Slovenski as v svojem slogu samozavestno napoveduje zmago. Kot pravi, bo do konca leta nanizal tri odmevne zmage in tako postal glavni obraz mešanih borilnih veščin na Balkanu.