'Vikingi' po Celju osvojili še Novo Gorico

Slovenska organizacija mešanih borilnih veščin Valhalla Fight Night (VFN) je letos poleg borilnih spektaklov začela organizirati tudi amaterske turnirje, na katerih se imajo priložnost kaliti mladi borci, ki bodo nato lahko nekoč tudi postali profesionalci. Po uspešnem premiernem dogodku v Celju so se tako 'Vikingi' pretekli konec tedna pomerili še v Novi Gorici, kjer smo dobili nove zmagovalce turnirja.

VFN po koronskem obdobju postaja stalnica slovenskega MMA-ja, po treh uspešnih dogodkih, na katerih so potekale tako profesionalne kot tudi amaterske borbe, ki so v večji meri še bolj navdušile ljubitelje tega športa, pa se je idejni vodja Nejc Preložnik odločil, da bodo pri Valhalli začeli z organizacijo amaterskih MMA turnirjev, poimenovanih VFN Vikings. Premierni turnir se je maja odvil v telovadnici gimnazije Celje Center, le nekaj mesece zatem pa je bil čas za še drugi turnir letos. Tokrat so se 'Vikingi' ustavili v Novi Gorici, kjer je pred amaterskim turnirjem potekal še t.i. grappling turnir v brazilskem jiu jitsuju brez kimone, ki je za mnoge borcev eden izmed ključnih elementov borbe v mešanih borilnih veščinah.

Popoldne pa je sledil amaterski MMA turnir po ustaljenem sistemu: Borci so bili tokrat razdeljeni v štiri težnostne kategorije, kjer jih je žreb glede na število prijavljenih borcev razporedil v četrtfinale ali polfinale, v srednji kategoriji pa sta bila edina prijavljena borca avtomatsko uvrščena v finale in s tem glavni del dogodka. V finalu peresne kategorije smo ponovno videli Ilirijana Džeko, ki je branil zmago s premiernega turnirja. A borec ljubljanskega kluba Black Box MMA tokrat v finalu ni bil kos mlademu Avstrijcu ruskih korenin Ashabu Dalchaevu, ki ga je na turnirju kar dvakrat premagal. Džeka in Dalchaev sta se namreč srečala že v polfinalu, kjer je slavil slednji in bi se moral v finalu pomeriti z moštvenim kolegom Muhammadom Musaevim. V klubu Fundamentals Graz pa so se dogovorili, da se bo v finalu boril 15-letni Dalchaev in, ker je bil nasprotnik Musaeva Rok Jeromel preveč zdelan, da bi nastopil v finalu, je priložnost dobil Džeka, a moral po izjemno močnem davljenji znova priznati poraz.

V finalu lahke kategorije sta nastopila Ivo Peterka in Milan Urbanc. Po treh rundah je Urbanc po zaslugi dobrega dela v klinču, rušenj in borbe v parterju precej višjega borca premagal po soglasni sodniški odločitvi. Borec kluba MMA Velenje je po zmagi priznal, da je bila borba naporna in vzhičeno dejal: "Kletka je moja!".

icon-expand Milan Urbanc in Ivo Peterka FOTO: VFN

V velterski kategoriji pa smo dobili odkritje turnirja. Žan Boženk, ki je šele pred kratkim presedlal v mešane borilne veščine je namreč pometel s konkurenco. Nekdanji judoist, ki se je sploh prvič preizkusil v mešanih borilnih veščinah, je vse štiri nasprotnike na turnirju premagala s predčasnim zaključkom v prvi rundi in tako na impresiven način opozoril nase. Fidan Zeqiri je bil v prvi rundi diskvalificiran, saj je Boženka zadel s prepovedano brco, Tilen Pozaršek je moral zaradi vzvoda na komolec potapkati, Nejc Rupreht pa je v polfinalu klonil pod močnimi t.i. hammerfist udarci Korošca. V finalu pa se je nato 22-letni borec, ki je tudi državni podprvak v judu pomeril s Hamidom Taletovićem, ki je kar dvakrat na turnirju premagal Urbana Hernavsa, polfinale pa je nato preskočil brez borbe, saj je moral njegov nasprotnik Marcel Bohl zaradi poškodbe noge obračun odpovedati. Tudi Taletović pa ni bil kos Boženkovim rušenjem in parterni borbi. Korošec je po minuti in pol borbe Koprčanu vsilil klinč in ga brez težav zrušil, nato pa ni izgubljal časa in je finale hitro zaključil z vzvodom na komolec.

Zadnji na vrsti je bil finale srednje kategorije, v kateri pa sta bila prijavljena samo dva borca, ki sta bila tako avtomatsko uvrščena v finale. Debitant v mešanih borilnih veščinah Jona Gal Sterle se je soočil s povratnikom v VFN-ovo kletko Ramizom Lupićem. Slednji se jepomeril že v finalu premiernega VFN-ovega turnirja, kjer pa je izgubil proti Janu Berusu. A tokrat je šlo borcu kluba Tuzla Combat Academy precej bolje, saj je v vseh treh rundah dominiral, Sterle, ki šele začenja svojo MMA kariero pa mu enostavno ni bil kos. Lupić nam je po borbi zaupal, da bi se rad že čez mesec dni pomeril tudi na borilnem spektaklu VFN 7, ki ga bo gostila Arena Bonifika, kmalu pa se ima namen tudi podati v profesionalne vode.

icon-expand Jona Gal Sterle in Ramiz Lupić FOTO: VFN

Po finalih turnirja je napočil še čas za t.i. super borbi, vnaprej dogovorjenih obračunih nekoliko bolj izkušenih amaterskih borcev. Najprej smo na delu lahko videli še enega povratnika v VFN-ovo kletko in sicer Patrika Bilića, ki se je pomeril z Italijanom Munirjem Fandijem. Po neuspešnem poskusu brce Bilića je Fandi borbo hitro preselil na tla, kjer pa je svoje dolge noge hitro zaklenil hrvaški borec, a poskusa podreditve nikakor ni uspel dokončati. V drugi rundi pa je nato Bilić pokazal kako nevarne brce ima in hitro zaustavil nasprotnika. Dovolj je bila le ena natančna in izjemno močna brca z desnico in Fandiju je leva noga dobesedno nehala delovati.

Za konec izjemno zanimivega dogodka pa sta se v glavni borbi udarila še eden izmed največjih mladih talentov slovenskega MMA-ja Tilen Toplak in Avstrijec ukrajinskih korenin Roman Korsak. Mladi Mariborčan se je v Valhallino kletko vrnil z odločno željo po zmagi, saj je v finalu premiernega turnirja Vikingi doživel sploh prvi poraz pod okriljem slovenske organizacije. Borba se je začela v Toplakovem slogu, saj se nasprotnika nista 'šparala'. Korsak se je zato hitro poslužil klinča nato pa tudi rušenja, a Toplak se dobro znajde tudi na hrbtu, zato je najprej poskusil z davljenjem, nato pa še z vzvodom na komolec, trdoživi Avstrijec pa se ni dal. Vseeno pa je poskusa podreditve Mariborčan izkoristil, da je prišel v boljši položaj, od koder je začel z močnimi udarci kaznovati nasprotnika in eden izmed udarcev z levico je Korsaku tudi začasno ugasnil luči, zaradi česar je sodnik borbo nemudoma prekinil.

icon-expand Gregor Štrakl in Tilen Toplak FOTO: VFN

Toplak pa si je z zmago prislužil že novo borbo. Že čez manj kot mesec dni bo mladi Mariborčan namreč nastopil na dogodku VFN 7, kjer e bo pomeril s hrvaškim borcem Gajem Rukavino. VFN 7 bo sicer naslovil eden najtrofejnejših slovenskih borcev vseh časov Miran Fabjan. 'Slovenski Rocky' se bo pred domačim občinstvom pomeril z izkušenim Turkom Fatihom Aktasom.

