'Vikingi' so se premierno pomerili v Celju

V želji po rednih dogodkih, ki bi služili tudi kot odskočna deska za mlade borce, pa je Nejc Preložnik v letu 2019 začel z organizacijo Valhalla Fight Night (VFN) in v prvem letu organiziral dva dogodka, tretji, ki bi moral biti na sporedu marca 2020, pa je le teden dni pred samo izvedbo zaradi ukrepov, povezanih z izbruhom koronavirusa, odpadel. Valhalla je tako znova oživela lani, ko sta se v celjski dvorani Golovec odvila dva izjemno uspešna dogodka, na katerih so potekale tako profesionalne kot tudi amaterske borbe, ki so v večji meri še bolj navdušile ljubitelje tega športa.

S serijo dogodkov je Valhalla nadaljevala tudi marca letos, ko je mariborska dvorana Tabor gostila dogodek z zaporedno številko šest. Pred VFN 6 pa je Preložnik oznanil, da bodo pri Valhalli začeli z organizacijo amaterskih MMA turnirjev, poimenovanih VFN Vikings. In to se je sedaj tudi zgodilo. Valhalla se je znova vrnila v Celje, kjer je v telovadnici gimnazije Celje Center potekal VFN-jev premierni amaterski turnir v mešanih borilnih veščinah. Prijave so bile odprte narave, tako da so se lahko nanj prijavili tako borci začetniki kot tudi tisti z nekoliko več izkušnjami. Borci so bili razdeljeni v šest težnostnih kategorij, kjer jih je žreb glede na število prijavljenih borcev razporedil v četrtfinale ali polfinale, v poltežki in težki kategoriji pa so bili edini štirje prijavljeni borci avtomatsko uvrščeni v finale in s tem glavni del dogodka. Turnir se je namreč začel že ob 14. uri, finala in dve t. i. super borbi pa so bili na sporedu ob 20. uri.

Najbolj številčna je bila lahka kategorija, v kateri se je merilo kar devet borcev. Po pričakovanjih sta se v veliki finale uvrstila stara znanca Valhalle ter neporažena borca Mohammad Ozair Haidary in Tilen Toplak . Afganistanec, ki nastopa pod nemško zastavo, je na poti do finala premagal Domna Bekšića in Turpala Asukhanova , mladi Mariborčan pa je v četrtfinalu in polfinalu premagal Urbana Hernavsa in Milana Urbanca . Tudi Toplak, ki je sicer odličen borec v brazilskem jiu jitsuju, tokrat ni bil kos izjemnemu Haidaryju. Ta je že v prvi rundi pokazal bogato znanje predvsem rokoborbe, dominanco pa je kronal po le eni minuti druge runde, ko je Toplaka z vzvodom na koleno prisilil v predajo.

"Vse to je pričakovano, to so samo rezultati tega, kar smo vložili skupaj z ekipo. To so leta priprav in grajenja različnih veščin. Iz borbe v borbo je treba napredovati in potem se to pokaže v naslednjih borbah, kot se je danes," je po dominantni zmagi dejal Berus in o samem turnirju dodal: "Dejansko sem bil presenečen, ker sem bil že na kar nekaj turnirjih in organizacija ni bila niti pod razno enaka kot danes. Tako da res vsa čast Nejcu Preložniku in celotni ekipi Valhalle."

Berus, ki borbo v stoje trenira pod vodstvom Alena Štritofa, borbo na tleh pa pod vodstvom Nejca Hodnika, je tako kot ostali borci, s katerimi smo se pogovarjali, navdušen, da se tudi na slovenski amaterski MMA sceni končno nekaj dogaja. "Končno imamo dogodke. Sama tekmovanja in borci v Sloveniji so boljši v primerjavi z regionalno sceno. Boril sem se na Hrvaškem, v Srbiji ... Mi smo majhna država, ampak verjetno zaradi tega, čeprav nas je manj, tisti, ki smo v tem, vložimo veliko več truda in fokusa v ta šport."

Prihodnost obetavni mladi borec sicer pušča v rokah trenerjev, a nam je po zmagi vseeno razkril: "Kmalu bodo zame profesionalne vode ... Že letos ... Več pa ne smem povedati!"