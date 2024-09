'Vikingi' z izjemnimi dvoboji prevzeli Škofjo Loko

Na turnirju v Škofji Loki je sodelovalo rekordnih 55 borcev, kar 49 jih je z borbami na izločanje začelo že ob 14. uri. Najboljša dva borca iz vsake kategorije sta v glavnem delu turnirja nastopila na finalni borbi, gledalci pa so ob koncu večera videli še tri vnaprej dogovorjene 'super' dvoboje. Organizatorji so imeli v planu, poleg omenjenih treh obračunov, še osem finalnih dvobojev, gledalci pa so jih videli sedem, saj sta se borca peresne kategorije Igor Marković in Erik Taraniš Golub , ki trenirata pri istem klubu, odločila, da se med seboj ne bosta pomerila.

Celje, Nova Gorica, Trebnje, znova Celje, Prevalje in Škofja Loka. To so mesta, v katerih je slovenska organizacija VFN od maja lani organizirala šest turnirjev po amaterskih pravilih v mešanih borilnih veščinah, ki se odvijajo pod imenom Vikingi. Borci si tukaj tlakujejo pot do pomembnejših dogodkov organizacije VFN, zmagovalci pa dobijo priložnost za nastop na večjem dogodku, ob tem pa si priborijo pogodbo za več borb z omenjeno organizacijo. Posebnost teh turnirjev je, da se borci v enem dnevu borijo večkrat, kar da dogodku še večji tekmovalni naboj, poskrbi za zanimive zaplete in borce izredno utrudi, tako psihično kot tudi fizično.

Dogajanje se je nadaljevalo z dvobojem v bantamski kategoriji do 61 kilogramov, kjer sta se pomerila Nino Paić in Patrik Kožul , zmaga pa je še enkrat več odpotovala k našim južnim sosedom. Kožul je po dobrih dveh minutah vzel Paićev hrbet, spravil svojo roko pod nasprotnikov vrat in se nekaj sekund pozneje razveselil zmage. Slednjo je 18-letnik posvetil svojemu bratu, ki je pred letom dni umrl v prometni nesreči.

Glavni del turnirja, ki si ga lahko ogledate v arhivu na VOYO , sta s finalnim obračunom mladinske peresne kategorije do 66 kilogramov začela Aleksander Jugović in Erik Zirdum . Slednji, le 15-letni hrvaški borec, je v svojo prvo karierno borbo krenil zelo pogumno in se natanko minuto po začetku razveselil velike zmage. "To mi pomeni ogromno. Prišel sem po zmago in uspelo mi je. Še boste slišali zame," je po zmagi povedal Zirdum.

Spektakel se je nadaljeval s finalom lahke kategorije do 70 kilogramov in dvobojem med Urbanom Hernavsom in Islamom Masaevom. Konec tega obračuna so gledalci za razliko od prvih dveh, ki sta se končala v prvi rundi, dočakali v drugi, ko je Masaev na podoben način kot Kožul pred njim, torej z "real naked chokeom", nasprotnika prisilil v podreditev. "Občutek po mojih prvih treh borbah v mešanih borilnih veščinah je odličen. Trenerji so me zadnja dva meseca odlično pripravljali, izkazal sem se in pripravljen sem na velike borbe," je po zmagi dejal Masaev.

Kilian Čop in Franco Jerković sta se nato pomerila v finalu velterske kategorije do 77 kilogramov, Jerković pa je že v prvi rundi z davljenjem (giljotina) Čopa prisilil v predajo. Hrvaški borec je po zmagi hitro zavzel prosto mesto ob kletki, saj je sledil finale srednje kategorije do 84 kilogramov, kjer se je njegov prijatelj Jan Gojsalić udaril s Klemnom Ambrožem.