'Ljubim mir in samoto, ne maram drame'

"V življenju sem delal marsikaj, ni mi problem delati. Delo zame ni sramota. Če ne uspem izpolniti zastavljenih ciljev v borilnem svetu, se bom vrnil v službo. To mi je najmanjši problem in v tem ne vidim ničesar slabega," je povedal Ivan Vitasović, ki je že leta med najboljšimi borci v regiji, kljub temu pa je imel še vse do decembra lani redno službo. Kot medicinski tehnik je delal v bolnišnici na oddelku za transfuzijsko medicino. "Nisem mogel več zdržati, skupaj s treningi je bilo prenaporno. Bil sem v pogonu od jutra do večera, tako da je zdaj veliko lažje. Razšli smo se v odličnih odnosih, tako da se lahko kadarkoli vrnem," je nadaljeval hrvaški težkaš, ki vedno znova dokazuje, da je v določenih pogledih drugačen od številnih borcev: "Ljubim mir. Resnično ljubim mir in samoto. Seveda se rad tudi družim, ampak v dnevu potrebujem trenutek, ko sem sam. To je zame bogastvo, saj ne maram drame. Ne bom delal problemov tam, kjer jih ni. Seveda obožujem intenziteto borbe in adrenalin, ampak ko se to konča, uživam v preprostih stvareh. To je zame užitek."

Ivan Vitasović bo naslov prvaka težke kategorije branil v Münchnu. FOTO: FNC

Dejstvo pa je, da v kletki ne more ostati miren. Če bi bil miren tudi med borbo, vsekakor v organizaciji FNC ne bi bil aktualni prvak težke kategorije. "Ko pridem do kletke, vem, kaj sledi. Zavedam se, da se z nasprotnikom ne bova pogovarjala, ampak borila. Ko se to konča, je vse drugače. Če zmagam ali izgubim, nasprotniku čestitam. To je šport, nekdo mora zmagati in nekdo izgubiti," je še povedal Vitasović.

Ivan Vitasović in Darko Stošić na dogodku FNC 24 v Zagrebu. FOTO: FNC

Šampionski pas je nazadnje ubranil septembra lani, ko je v zagrebški Areni po soglasni sodniški odločitvi premagal Darka Stošića. Hrvat je v 25 minutah udaril kar 479-krat in v tem pogledu postavil svetovni rekord v mešanih borilnih veščinah. Dokazal je svojo izjemno predanost in pripravljenost, pred obračunom s Hatefom Moeilom pa pravi, da je pripravljen bolje kot kadarkoli: "Ritem je bil dva meseca in pol res naporen. Moeilova največja prednost je, da je zelo vztrajen. V nobenem pogledu ni senzacionalen borec, je pa velik in vztrajen borec, ki brez težav požira udarce. Z razlogom že osem let ni poražen, tako da bo borba vse prej kot lahka."

Ivan Vitasović, Miran Fabjan in ostali člani ekipe na dogodku FNC 24. FOTO: FNC

Med napornimi pripravami so mu pomagali številni slovenski borci: "Z Miho (Frlicem) sva v petek in soboto sparirala. Z njim je sparing vedno dober. Delava trdo in dobro, ampak se nikoli ne bova poškodovala. Sparirala bi lahko 100 rund, kdaj bi kdo koga močneje zadel, ampak ne tako, da bi ga poškodoval. Z Miranom (Fabjanom) tokrat nisva sparirala, ampak sva vsak dan skupaj. Potem je tu še (Andres) Ramos, ki mi je največ pomagal pri rokoborbi. Z njim sem doživel šok, ker je v rokoborbi preprosto na drugi ravni. V Pulj se je zdaj preselil tudi Domen (Vergles), ki je po mojem mnenju bodoča zvezda, ker ima neverjeten potencial. Vsi so mi pomagali in najlepša jim hvala za to."