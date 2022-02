Vladimir Kličko se je pridružil rezervistom ukrajinske vojske

Nekdanji nesporni vladar težke kategorije v boksu se je vpisal na seznam rezervistov ukrajinske vojske, poroča Reuters . Že tedne je sicer mogoče brati, da bi se lahko zgodil oborožen spopad med Rusijo in Ukrajino, potem ko je Rusija na rusko-ukrajinsko mejo poslala več kot sto tisoč vojakov (v Moskvi sicer obtožbe o načrtovanju napada na Ukrajino zanikajo). Vladimirjev starejši brat Vitalij, ki je bil, preden se je posvetil politiki, prav tako boksar, je trenutno župan glavnega ukrajinskega mesta Kijev. Poudarja, da si želi, da bi dosegli diplomatsko rešitev spora z Rusijo, a da je pripravljen na boj. "Če ne bo šlo po diplomatski poti, moramo biti pripravljeni, da vzamemo v roke orožje in branimo svojo deželo," je poudaril Vitalij, starejši od bratov Kličko (50 let).

Oba brata sta bila sicer prisotna na odprtju centra za rekrutiranje teritorialnih obrambnih sil v Kijevu. "Eno ulico stran hodi moja mala punčka v šolo. Šola je trenutno zaprta, ker so veleposlaniki svoje družine poslali domov," je ob tem povedal Vladimir Kličko. "Gre za ljubezen, ljubezen do mojega mesta, mojega doma, družine, sosedov, hčerke. Ta ljubezen me je danes pripeljala sem, da sem prevzel to iniciativo in sem del te teritorialne obrambe," je povedal Vladimir Kličko, eden najbolj prepoznavnih ukrajinskih športnikov vseh časov.